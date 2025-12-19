Путин спрогнозировал будущее России через 200 лет

Путин: Через 200 лет Россия будет жить в мире и благополучии

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что двухсотлетний срок не кажется значительным для России, передает ТАСС. «Это не такой уж большой срок для нашей страны, где только Большому театру исполняется 250 лет», – заявил президент.

Путин подчеркнул, что ключевую роль в будущем страны будет играть образование. По его словам, высокий уровень образования россиян позволит государству стать высокотехнологичным и справляться с задачами в разных сферах – от экономики до социальной политики и здравоохранения.

Кроме того, президент выразил надежду, что Россия через два столетия будет жить в мире и благополучии, выстраивая отношения на основе уважения к себе и партнерам во всем мире.

Ранее Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил о своей вере в Господа, который, по его словам, всегда поддерживает Россию.