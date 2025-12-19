Путин: Господь никогда не оставит Россию

Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?5 комментариев
Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос журналиста NBC, разъяснил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе спецоперации на Украине, поскольку не она начала этот конфликт, передает РИА «Новости».
Вопрос о возможной ответственности России был задан журналистом NBC, который поинтересовался, признает ли Москва свою вину, если отвергнет мирный план Дональда Трампа в 2026 году. Путин в ответ указал, что вина за войну лежит на стороне, начавшей конфликт, а не на России.
«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну», – отметил он.
Путин добавил: «Россия вынуждена была использовать свои войска для завершения конфликта, который начался после госпереворота на Украине».
Глава государства отметил, что нет оснований говорить о том, что Россия отвергает какой-либо мирный план по урегулированию ситуации, назвав такие заявления некорректными.
По словам Путина, Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа, поэтому нельзя говорить, что Москва что-то отвергает.
Путин добавил, что Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине, отметив важность таких инициатив в достижении мира.
Президент дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине. Путин заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами.
Регулятор отмечает, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились», – говорится в сообщении на сайте ЦБ. При этом, по оценке экспертов ЦБ, инфляционные ожидания за последние месяцы несколько повысились.
Также отмечается, что кредитная активность остается высокой.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год, чтобы стабилизировать цены.
Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило о назначении и выплате всех региональных пособий Кристине Гребе, обратившейся к президенту, передает ТАСС.
Женщина сообщила, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО не получили удостоверения членов семьи погибшего и пенсию по потере кормильца.
В сообщении ведомства уточняется, что для семьи погибшего оформлены все необходимые удостоверения, назначена и передана пенсия по потере кормильца в кредитную организацию для выплаты супруге и детям погибшего военнослужащего.
Напомним, Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.
Президент России Владимир Путин призвал генсека НАТО Марка Рютте ознакомиться с американской Стратегией национальной безопасности, пишет ТАСС.
Путин заявил, что лидер главной страны НАТО – США – не считает Россию своим противником и врагом. «Я знаю господина Рютте как очень умного человека, но удивлен, что он несет по поводу войны с Россией», – отметил российский президент.
Путин также подчеркнул, что отдельные европейские лидеры ведут себя агрессивно и не слишком профессионально. Он обратил внимание, что его не удивляет конфликт между европейскими политическими элитами и президентом США Дональдом Трампом.
По словам президента, Европа, в отличие от России, вмешивалась в избирательный процесс в США открыто и заметно.
Путин добавил, что никакого вмешательства России в американские выборы не было. Он уверен, что сейчас Европа ждет изменения политической ситуации в США, пытаясь повлиять на внутренние процессы в Вашингтоне.
Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что новая стратегия национальной безопасности США обязательно скажется на процессе расширения НАТО.
В Соединенных Штатах заявили о радикальных изменениях в обеспечении национальной безопасности, что напрямую касается союзников Вашингтона в Европе и их противостояния с Россией.
«Может пришлете чего-нибудь вкусненького, а я со своей стороны поработаю с правительством», – отметил Путин во время прямой линии.
Владелец пекарни «Машенька» пообещал выполнить просьбу и отправить президенту выпечку, а также рассказал, что назвал заведение в честь своей старшей дочери. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».
Отвечая на вопрос владельца пекарни и говоря о льготах для индивидуальных предпринимателей, президент сообщил, что стало фиксироваться использование этих мер для ввоза серого и черного импорта.
«В свое время принимались решения по всяким формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, малого бизнеса. Что произошло за последнее время? Что фиксировало правительство, как они мне докладывали? Особенно это касается торгового бизнеса, индивидуального предпринимательства и малого. Начались процессы, связанные с использованием этих инструментов и этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Вот откуда возникла проблема», – сказал Путин.
Путин добавил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% не будет постоянной мерой. «Я ваш намек понял по поводу того, будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем», – сказал глава государства.
При этом президент отметил: любые повышения налогов повышают риск ухода предприятий в тень, и это – актуальная проблема, которую необходимо решать. «Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И раньше такая задача стояла, и сейчас она стала еще более актуальной», – сказал Путин.
Он также обращает внимание правительства на то, что изменения в налогообложении малого и среднего предпринимательства не должны создавать сложностей для производственных предприятий. Президент подчеркнул, что правительство уже фиксировало попытки использования льготных режимов малым бизнесом для серого и черного импорта, и пообещал следить за балансом между поддержкой предпринимательства и предотвращением злоупотреблений.
Напомним, Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.
Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в 2026 году связано с регулированием бюджета.
«Хочу извиниться за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопрос выплат от Минобороны. Простите нас, пожалуйста», – сказал президент на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».
Путин отметил, что статс-секретарь и замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала ему о трудностях во взаимодействии между военным ведомством и соцблоком правительства, а также об избытке бюрократии, из-за которой затягивается принятие решений и теряются документы.
«И она мне говорила о том, что, к сожалению, до сих пор не удается наладить нормального взаимодействия между Минобороны и социальным блоком правительства. Там много вопросов, связанных с избыточной бюрократией. Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений и так далее», – рассказал Путин.
Президент заверил, что берет ситуацию под личный контроль, и пообещал ускорить процессы: по его словам, необходимо «делать все быстрее и расторопнее, чтобы люди не испытывали дополнительных сложностей».
В ходе беседы Путин также отдельно остановился на проблеме поиска пропавших без вести на Украине, назвав ее острой и чувствительной. «Есть проблема, о которой говорят, и эта проблема ясно видна из этих вопросов, которые поступают по разным каналам, – вот Дмитрий Сергеевич (Песков, пресс-секретарь президента) дал мне такую большую папку этих вопросов и запросов, я их посмотрел – это поиск пропавших без вести [бойцов СВО]. Это острый вопрос очень», – сказал президент.
Он сообщил, что Минобороны России уже предприняло шаги для улучшения ситуации, в том числе создало координирующий центр, профильные отделы в группировках и отдельный реестр по поиску таких лиц.
По словам Путина, количество пропавших без вести заметно сократилось – примерно на 50% по сравнению с началом года. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении должна продолжаться и совершенствоваться, чтобы полностью минимизировать потери среди военнослужащих.
Ранее Путин заявил, что бойцам СВО можно доверить страну.
Также глава государства заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.
Во время «Итогов года» Путина спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Президент пошутил, что это «секретное российское оружие», передает ТАСС.
«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае», – пошутил российский лидер.
Он отметил, что использование такого «оружия» возможно только в самом крайнем случае, поскольку Россия выступает против размещения вооружений в космосе.
Президент также подчеркнул, что комета 3I/ATLAS не представляет никакой угрозы для Земли.
«Это комета, наши ученые знают о том, что происходит. Причем это комета из другой галактики – поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения», – сказал Путин, пошутив, что «пошлет ее на Юпитер».
По его словам, объект покинет пределы Солнечной системы в начале 2026 года после прохождения ее траектории.
Во время прямой линии и пресс-конференции Путин ответил с улыбкой журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, поинтересовавшемуся, может ли президент подмигнуть, если знает о существовании инопланетян, но не может раскрыть эту информацию. «Я вам подмигну потом», – сказал Путин.
Межзвездная комета 3I/ATLAS сблизилась с Землей на минимальное расстояние 268 млн 918 тыс. км.
Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что анализ радиосигналов от кометы 3I/Atlas предоставил доказательства ее естественного рождения.
У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который прозвали «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, сохраняющийся дольше, чем у других комет.
«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».
Путин отметил, что российские войска регулярно наносят удары в ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру России. По его словам, сила, мощь и точность этих ударов несопоставимы с действиями, которые предпринимает Киев.
Президент подчеркнул, что любые удары по гражданской инфраструктуре, не связанным с военными действиями людям, заслуживают самого острого осуждения. Путин пообещал, что ответ России на подобные атаки будет всегда.
Путин также прокомментировал причины атак на российские танкеры, рассказав, что одна из утилитарных целей этих ударов – повышение страховых взносов на перевозки морским транспортом.
Ранее в порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ.
Для такого исхода событий России нужно добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось, сказал глава государства.
Он напомнил, что Россия сотрудничала с НАТО, речь шла даже о том, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса, но там «Москву не ждали». Путин отметил, что и Российская Федерация и Советский Союз были готовы участвовать в этом блоке.
После этого отказа Россия просила, чтобы военный блок не расширялся на восток, но несмотря на обещания, этого не произошло.
«А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются. Нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения НАТО», – сказал он.
«Движение военной инфраструктуры (НАТО) к нашим границам и вызывало, и вызывает нашу законную озабоченность», – указал Путин.
По этой причине Россия настаивает на выполнении Западом данных ей обещаний в сфере безопасности.
Российской стороне пришлось вмешаться в украинский конфликт после того, как Запад обманул с выполнением Минских соглашений, добавил он.
«Мы со своей стороны долго не признавали самостоятельность, независимость тогда непризнанных республик – Донецкой народной республики и Луганской народной республики. И после обмана нас и нереализации договоренностей Минских соглашений вынуждены были использовать вооруженные силы для завершения той войны, которая была начата киевским режимом при поддержке западных стран», – сказал глава государства.
Также Путин в ходе «Итогов года», отвечая на вопрос журналиста NBC, разъяснил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе спецоперации на Украине, поскольку не она начала этот конфликт.
Sky News: Карта на прямой линии с Путиным стала посланием Киеву
Карта России с включенными ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями присутствовала на фоне выступления Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Как уточняется в публикации Sky News, декорации выступления президента России «похоже, содержат довольно явные послания». Журналисты Sky News обратили внимание на то, что на карте, вывешенной за спиной Путина, к России были отнесены не только Крым, но и четыре восточные области, которые вошли в состав страны в 2022 году.
По мнению издания, Москва таким образом подчеркивает свою позицию по статусу новых регионов и показывает намерение не идти на уступки Украине в этом вопросе.
Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами и напомнил, с чего начался кризис.
С появлением российского национального мессенджера Max страна получила полный цифровой суверенитет, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что создание подобной платформы – правильный шаг, учитывая, что зарубежные сервисы не всегда позволяли соблюдать российские законы. Глава государства отметил: «Конкуренция всегда нужна и она будет, но надо соблюдать законы России».
Путин выразил уверенность, что у мессенджера Max со временем появятся конкуренты.
Он отметил, что основное условие для работы сервисов – их соответствие российскому законодательству. По словам Путина, создание мессенджера Max стало одним из ключевых событий года, однако, по мнению блогера Валентина Петухова, на рынке продолжают существовать и другие популярные сервисы.
Также Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными мессенджерами, такими как Telegram, указав, что проблема заключается в ограничениях, которые вводят власти иностранных государств, не позволяя платформам соблюдать законы России.
Он добавил, что создание национального мессенджера было необходимым шагом для укрепления цифровой самостоятельности страны.
По мнению Путина, благодаря внедрению Max Россия теперь входит в тройку стран с цифровым суверенитетом наряду с Китаем и США.
Напомним, национальный мессенджер Max привлек 75 млн пользователей. Цифровой идентификатор в виде QR-кода упростил доступ к ключевым документам граждан.
Путин обратился к правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года, передает РИА «Новости». Такое заявление глава государства сделал во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Путин напомнил, что решение о временном отказе от штрафов принималось для поддержки строительного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. По его словам, «этот мораторий действует на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать».
По мнению президента, текущие меры поддержки строительной отрасли себя исчерпали, поэтому дальнейшее сохранение ограничений не требуется. Новых решений по поводу возможного продления моратория принято не будет.
Путин процитировал экс-канцлера: «Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер Федеративной Республики Германия, господин Коль, – это было в 1993 году еще. Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», – сказал он.
Президент добавил, что у России и Европы существуют взаимодополняющие отношения. По его словам, страны смогут работать и развиваться совместно. Путин подчеркнул, что если Евросоюз откажется от такого сценария, то его ждет постепенное исчезновение.
Ранее Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок. Президент России охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.
Владимир Путин заявил о необходимости повысить коэффициент рождаемости в России хотя бы до двух детей на одну женщину, передает РИА «Новости».
«Коэффициент рождаемости средний – это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился – примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2. Это очень сложная задача», – отметил Путин. Он подчеркнул, что поддержка семей остается приоритетом.
Путин уверен, что рождение детей должно стать модным, и люди должны осознавать счастье материнства и отцовства. Он отметил, что в 25 регионах страны уже есть положительная демографическая тенденция, а успехи во многом зависят от работы местных властей и правильного подхода к решению проблемы.
«Сначала женщина хочет получить образование, потом повысить уровень образования, сделать первые шаги в карьере. А там уже 30 лет, появляется первый ребенок только. На второго уже не хватает сил. Нужно, конечно, чтобы это стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства», – заявил Путин.
Президент отдельно подчеркнул важность сохранения льготной семейной ипотеки и заявил, что с появлением ребенка семья не должна ощущать снижение достатка. Государство, по словам Путина, делает все возможное для поддержания желания молодых людей создавать свои семьи, но этого недостаточно без изменения общественных установок.
Путин также отметил, что проблема снижения рождаемости характерна для всех стран с крупной постиндустриальной экономикой, включая Россию. По его словам, практически во всем мире наблюдается аналогичная тенденция и с этим вызовом необходимо работать системно, чтобы обеспечить будущий рост населения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вся политика государства должна выстраиваться вокруг семей с детьми.
«Вот там (на Западе) создают образ врага, в данном случае из России, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет. И в сфере экономики, и в сфере социальной политики», – отметил Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».
По словам главы государства, Россия не воюет с Западом, а западные страны используют украинских националистов в качестве инструмента против России. «Не мы же с вами воюем, а вы воюете с нами руками украинских националистов», – подчеркнул Путин.
При этом российский лидер назвал заявления о якобы планах нападения России на Европу «чушью» и заверил, что новых специальных операций не будет, если к России будут относиться с уважением и учитывать ее интересы. По его словам, Москва готова остановить боевые действия на Украине при гарантии безопасности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Также Путин заявил о готовности России работать с Европой, Британией и Соединенными Штатами, но только на равных условиях, добавив, что сотрудничество между Европой и Россией было бы выгодно для всех сторон.
Затронув закон об иностранных агентах, президент пояснил, что подобные законы существуют в западных странах и гораздо строже российских. «Этот закон был принят в целом ряде западных государств, в Соединенных Штатах еще в 30-е годы прошлого века. Там предусмотрено уголовное наказание – вплоть до лишения свободы», – сказал Путин. В России, по его словам, нет репрессий против иноагентов, и если деятельность с зарубежным финансированием прекращается, лицо исключается из соответствующего списка.
Говоря о политической системе, Путин отметил, что президентская форма правления в России является обоснованной, а наделение главы государства большими полномочиями отвечает запросам страны.
«Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации, в Основном законе нашей страны», – сказал он.
Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат. Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты.