    Герой России рассказал Путину о взятии Северска
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Журналист сделал предложение девушке в эфире «Итогов года» с Путиным
    Путин заявил о готовности завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    Путин: Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть собственные ошибки
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин сказал, кто такие «подсвинки»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 декабря 2025, 15:58 • Новости дня

    Путин рассказал о все более позднем завершении рабочего дня

    Путин рассказал о все более позднем завершении рабочего дня
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признался, что заканчивает работу всё позднее.

    Президент России Владимир Путин рассказал о своем рабочем графике, отметив, что завершает рабочий день всё позже, пишет РИА «Новости».

    В ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» он заявил: «Со скольки до скольки работаю? Знаете, я достаточно поздно заканчиваю работу, и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить до скольки, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства и это не правильно».

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».


    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    19 декабря 2025, 11:33 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину достиг 81,4%, показатель одобрения деятельности главы государства составил 77,9%, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину превысил 81,4 %, уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1,4 п. п. и составляет 77,9%, следует из данных на сайте ВЦИОМ.

    Деятельность правительства одобряют 48,3% опрошенных, что на 2 п. п. выше предыдущих показателей. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,2%, а его работу одобряют 50,4% жителей страны.

    Респонденты также выразили свое отношение к лидерам парламентских партий. Лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,8%, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,9%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,7%.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» вырос до 36%, поддержка КПРФ составила 9,1%, ЛДПР – 10,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,4%, а «Новых людей» – 8,2%.

    Опрос проходил среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов в период с 8 по 14 декабря.

    19 декабря 2025, 12:07 • Видео
    Итоги года с Владимиром Путиным

    19 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент сделал заявление о попытках изъятия российских активов в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что слово «кража» не подходит для происходящего: «Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – сказал Путин.

    По его словам, Евросоюзу не удается осуществить такую конфискацию, так как последствия таких действий могут быть крайне тяжелыми.

    «Почему не получается осуществить этот грабеж (российских активов – прим. ВЗГЛЯД)? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что выдача кредитов на Украину под обеспечение российскими активами приведет к росту финансовых обязательств стран ЕС, ситуация которых уже осложнена бюджетными проблемами.

    Президент также предостерег, что если европейские страны начнут практиковать конфискацию активов, это подорвет доверие к еврозоне и приведет к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы региона, сообщает ТАСС.

    «Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений», – сказал Путин.

    Выдача кредита Украине под российские активы приведет к росту долговых обязательств стран Евросоюза, несмотря на то, что их бюджеты уже испытывают серьезные трудности, заявил президент.

    По его словам, кредит, выданный под залог российских активов, увеличит долговую нагрузку каждой отдельной страны ЕС, а например, «во Франции государственный долг составляет 120%. У нас 17,7%, а там 120%. Дефицит бюджета у нас 2,6%, в следующем году будет 1,6%, а во Франции 6%. Ну и несите теперь в бюджет эти дополнительные обязательства. По-моему, там бюджет проходит достаточно сложно», – подчеркнул Путин.

    Президент также отметил, что сомнения по поводу сохранности активов в Европе появились не только у России, но и у других государств, в первую очередь у стран, обладающих свободными ресурсами, особенно нефтедобывающих. По мнению российского лидера, эти страны уже начинают задумываться о перспективах своих вложений и появлении риска конфискации средств.

    Конфискация российских активов, по словам Путина, может нанести серьезный удар по репутации и доверию к еврозоне. Как пишет ТАСС, в Европе хранят свои золотовалютные резервы множество государств, и такие решения способны значительно подорвать как общий имидж, так и финансовую устойчивость региона.

    Кроме того, Путин убежден, что российские активы, оказавшиеся за границей, рано или поздно придется вернуть. Даже если сейчас европейские страны предпримут попытки конфискации, последствия таких шагов выйдут за рамки только имиджа – речь идет о фундаментальных принципах финансового устройства, и, как отметил российский президент, «что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    18 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

    Шерпа Лукаш: США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20

    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

    «Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

    На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

    Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.

    19 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» прокомментировал появление фейкового видео с Владимиром Зеленским в Купянске.

    Глава государства отметил артистизм украинского лидера и, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул: «Я за этим не слежу, он же артист, и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии. Поэтому тут ничего необычного нет». Прямую линию и пресс-конференцию транслирует канал «Россия 24».

    Продолжая ответ, Путин с иронией заметил, что если уж Купянск действительно находится под контролем украинских военных, «ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом, правильно?».

    «Проблема для него [противника] еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами», – отметил глава государства.

    «Говорят, что стела сейчас совсем по-другому выглядит», – сказал Путин в ходе прямой линии, комментируя фотографию Зеленского.

    По словам Путина, сейчас невозможно просто подойти к этому месту – над городом небо затянуто беспилотниками с обеих сторон конфликта. «Какие-то девушки-блогерши проскочили. Слава богу, с ними ничего не случилось. Там небо просто, знаете, как в мухах, в этих беспилотниках и дронах – и с нашей, и с украинской стороны. Так просто подойти невозможно», – пояснил глава государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что селфи Зеленского у стелы Купянска является постановочной акцией, направленной на создание иллюзии контроля над городом для иностранных спонсоров Украины, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Российский лидер в ходе «Итогов года» дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

    Накануне Захарова сообщила, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    19 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал, что под словами «подсвинки» не имел в виду кого-то конкретного в Европе.

    «Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

    Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

    Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.

    19 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    Путин разъяснил журналисту NBC, кто начал войну на Украине
    Путин разъяснил журналисту NBC, кто начал войну на Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с журналистом NBC причины начала конфликта на Украине и уточнил позицию Москвы относительно его урегулирования.

    Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос журналиста NBC, разъяснил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе спецоперации на Украине, поскольку не она начала этот конфликт, передает РИА «Новости».

    Вопрос о возможной ответственности России был задан журналистом NBC, который поинтересовался, признает ли Москва свою вину, если отвергнет мирный план Дональда Трампа в 2026 году. Путин в ответ указал, что вина за войну лежит на стороне, начавшей конфликт, а не на России.

    «Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну», – отметил он.

    Путин добавил: «Россия вынуждена была использовать свои войска для завершения конфликта, который начался после госпереворота на Украине».

    Глава государства отметил, что нет оснований говорить о том, что Россия отвергает какой-либо мирный план по урегулированию ситуации, назвав такие заявления некорректными.

    По словам Путина, Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа, поэтому нельзя говорить, что Москва что-то отвергает.

    Путин добавил, что Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине, отметив важность таких инициатив в достижении мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

    Президент дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине. Путин заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    19 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В интересах европейцев и украинцев поиск подходящей основы для дискуссии с российским лидером, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его мнению, в Европе нужно найти этот способ «в ближайшие недели».

    Летом Макрон заявлял о готовности поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    Тогда же оба президента провели телефонный разговор.

    19 декабря 2025, 12:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил в ходе программы «Итоги года» о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, передает РИА «Новости».

    «Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Путин отметил, что главной проблемой остается позиция Киева, который на данный момент не проявляет готовности приступить к обсуждению территориального вопроса.

    «Напомню, с чего началось-то все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Он добавил, что в 2022 году Москва предупреждала Киев о необходимости признать непризнанные республики и просила обеспечить там мирную жизнь, однако те шаги не были предприняты.

    «В 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: «Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все», – заявил Путин.

    Путин признал, что видит некоторые сигналы со стороны Украины относительно возможного диалога, но эти сигналы не касаются сути вопроса о территориях.

    «Но все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», – сказал российский лидер в ходе прямой линии.

    Он отметил, что диалог может начаться только при условии готовности Киевa обсуждать ключевые аспекты конфликта и причины его возникновения.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Общее число обращений россиян к президенту превысило 2,5 млн. Перед началом программы «Итоги года с президентом Владимиром Путиным» журналисты из различных городов страны собрались в Гостином дворе для общения с главой государства.

    19 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Путин дал совет при общении с телефонными мошенниками
    Путин дал совет при общении с телефонными мошенниками
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе передачи «Итоги года» обратился к россиянам с просьбой не обсуждать по телефону имущественные и денежные вопросы, вне зависимости от того, каким голосом говорит собеседник и кем он представился.

    Президента на передаче спросили об эффективности мер правительства, принятых против различных мошенников.

    «Меры сработали. Наверное, многое еще можно и нужно сделать по этой проблеме. Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает МВД. Ущерб [сократился] на 33%. То есть в целом результат положительный», – отреагировал Путин.

    Мошенничество никуда не делось, по мере усложнения и увеличения возможностей различных техсредств мошенники будут совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег, предупредил глава государства.

    «Как только с вами кто бы то ни был, каким бы голосом человек ни говорил, учитывая возможности ИИ, это особенно опасно, как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку», – дал совет президент.

    Не нужно произносить в ответ никаких слов. С банками можно связаться через их официальные каналы при их посещении, со знакомыми и близкими – поговорить лично.

    «Ни с кем и никогда прошу не обсуждать никаких вопросов, связанных с деньгами и имуществом», – заключил Путин.

    Ранее в МВД сообщали, что мошенники чаще всего выманивают деньги и данные у участников СВО под предлогом помощи в поиске попавшего в плен друга или выплат компенсации средств за лекарства.

    Также МВД предупреждало, что онлайн-покупки стали самой привлекательной сферой для мошенников.

    19 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командир штурмовой группы, принимавшей участие во взятии Северска, Герой России Наран Очир-Горяев приглашен на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», где он рассказал главе государства о взятии города.

    Президент России Владимир Путин пригласил на «Прямую линию» командира штурмовой группы, участвовавшей во взятии Северска, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что командир начинал простым водителем, а сегодня является Героем России.

    «Скромничает. Он начинал простым водителем. А сейчас командует штурмовой ротой, у него в подчинении более 80 человек», – сказал Путин.

    Главную сложность, по словам командира Очир-Горяева, составляло незаметно подойти к городу – для этого российские военные двигались малыми группами и смогли накопиться фактически «под носом» у противника.

    Командир отметил, что местные жители находились в тяжелом состоянии и были очень рады российским военным, прибывшим в город. Он добавил, что военнослужащие Украины расстреливали мирных жителей, отказывавшихся эвакуироваться. Герой России сравнил такие действия с нацистскими методами.

    В штурмовой группе насчитывалось 157 человек, из которых при взятии Северска погибли четверо российских военнослужащих. В операции участвовали 24 подразделения общей численностью 84 бойца, и потери, по словам Очир-Горяева, оказались минимальными.

    Президент также сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются дальше на запад от Северска. По его словам, после освобождения города открывается путь к Славянску, являющемуся крупным укрепрайоном и важным стратегическим пунктом в регионе.

    «Вы, наверное, видели и слышали доклады начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова – прим. ВЗГЛЯД), командующего группировкой и соответствующей армии, да и командира бригады, который там воевал. Я, кстати говоря, его тогда спросил. Я говорю: «Сейчас как вы оцениваете ситуацию в Северске? Вы надежно контролируете город?» Он говорит: «Владимир Владимирович, мы уже идем на запад. Полтора-два километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    19 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Новосибирске вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после того, как ее видеообращение прозвучало в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным».

    Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило о назначении и выплате всех региональных пособий Кристине Гребе, обратившейся к президенту, передает ТАСС.

    Женщина сообщила, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО не получили удостоверения членов семьи погибшего и пенсию по потере кормильца.

    В сообщении ведомства уточняется, что для семьи погибшего оформлены все необходимые удостоверения, назначена и передана пенсия по потере кормильца в кредитную организацию для выплаты супруге и детям погибшего военнослужащего.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    19 декабря 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил генсеку НАТО Марку Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США, отметив некорректные заявления о якобы планах России напасть на Европу.

    Президент России Владимир Путин призвал генсека НАТО Марка Рютте ознакомиться с американской Стратегией национальной безопасности, пишет ТАСС.

    Путин заявил, что лидер главной страны НАТО – США – не считает Россию своим противником и врагом. «Я знаю господина Рютте как очень умного человека, но удивлен, что он несет по поводу войны с Россией», – отметил российский президент.

    Путин также подчеркнул, что отдельные европейские лидеры ведут себя агрессивно и не слишком профессионально. Он обратил внимание, что его не удивляет конфликт между европейскими политическими элитами и президентом США Дональдом Трампом.

    По словам президента, Европа, в отличие от России, вмешивалась в избирательный процесс в США открыто и заметно.

    Путин добавил, что никакого вмешательства России в американские выборы не было. Он уверен, что сейчас Европа ждет изменения политической ситуации в США, пытаясь повлиять на внутренние процессы в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе проходит совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года».

    Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что новая стратегия национальной безопасности США обязательно скажется на процессе расширения НАТО.

    В Соединенных Штатах заявили о радикальных изменениях в обеспечении национальной безопасности, что напрямую касается союзников Вашингтона в Европе и их противостояния с Россией.

    18 декабря 2025, 20:11 • Новости дня
    В России стало меньше трудоголиков

    Число россиян с рабочей неделей более 51 часа достигло минимума с 2016 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В третьем квартале 2025 года число перерабатывающих россиян уменьшилось на 13% по сравнению с прошлым годом, сократившись до 2,48 млн человек.

    Количество россиян, работающих сверх установленной нормы, в третьем квартале 2025 года снизилось до 2,48 млн. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

    Исследование охватило жителей всех регионов России старше 15 лет. Итоги опроса были экстраполированы на всю численность взрослого населения страны.

    Особое внимание уделили тем, кто работает более 51 часа в неделю. Их число составило 546 тыс., что стало самым низким среднеквартальным показателем с 2016 года, когда стала применяться действующая система обследования. Напомним, в Трудовом кодексе максимальная продолжительность рабочей недели не превышает 40 часов.

    Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин признался, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки. Путин также уточнил, что мало спит и не советует брать с него пример.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что рабочий день российского лидера заканчивается далеко за полночь, а рано утром он уже на связи.

    19 декабря 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин попросил прислать выпечку из пекарни «Машенька»
    Путин попросил прислать выпечку из пекарни «Машенька»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» обратился к владельцу пекарни «Машенька» в Люберцах с просьбой прислать ему выпечку.

    «Может пришлете чего-нибудь вкусненького, а я со своей стороны поработаю с правительством», – отметил Путин во время прямой линии.

    Владелец пекарни «Машенька» пообещал выполнить просьбу и отправить президенту выпечку, а также рассказал, что назвал заведение в честь своей старшей дочери. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».

    Отвечая на вопрос владельца пекарни и говоря о льготах для индивидуальных предпринимателей, президент сообщил, что стало фиксироваться использование этих мер для ввоза серого и черного импорта.

    «В свое время принимались решения по всяким формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, малого бизнеса. Что произошло за последнее время? Что фиксировало правительство, как они мне докладывали? Особенно это касается торгового бизнеса, индивидуального предпринимательства и малого. Начались процессы, связанные с использованием этих инструментов и этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Вот откуда возникла проблема», – сказал Путин.

    Путин добавил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% не будет постоянной мерой. «Я ваш намек понял по поводу того, будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем», – сказал глава государства.

    При этом президент отметил: любые повышения налогов повышают риск ухода предприятий в тень, и это – актуальная проблема, которую необходимо решать. «Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И раньше такая задача стояла, и сейчас она стала еще более актуальной», – сказал Путин.

    Он также обращает внимание правительства на то, что изменения в налогообложении малого и среднего предпринимательства не должны создавать сложностей для производственных предприятий. Президент подчеркнул, что правительство уже фиксировало попытки использования льготных режимов малым бизнесом для серого и черного импорта, и пообещал следить за балансом между поддержкой предпринимательства и предотвращением злоупотреблений.

    Напомним, Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.

    Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в 2026 году связано с регулированием бюджета.

