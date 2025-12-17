Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Уголовное дело возбудили после гибели мэра Реутова в ДТП
В Нижегородской области открыли уголовное производство после аварии, в которой погиб глава администрации Реутова Филипп Науменко, сообщили в региональном управлении МВД.
Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о столкновении автомобиля Voyah с «Камазом», в результате которого тяжелые травмы получил мэр Филипп Науменко.
ДТП произошло 7 декабря на 55-м километре автодороги М-12 «Восток-Москва-Казань» около 09.25 мск. Водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель Voyah и двое пассажиров 1985 года рождения получили травмы.
Напомним, глава Реутова Филипп Науменко 7 декабря попал в ДТП в Нижегородской области и получил тяжелые травмы. Чиновник умер на 40-м году жизни.
Науменко руководил городом с 2023 года, до этого он трудился в Балашихе в должности замглавы по вопросам экономики и промышленности.