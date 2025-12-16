В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.0 комментариев
Педиатр Мальцева объяснила вред детского шампанского
Употребление детского шампанского на празднике может спровоцировать ряд проблем, включая формирование избыточной массы тела и развитие аллергических реакций, заявила педиатр Анастасия Мальцева.
Популярное детское шампанское содержит большое количество сахара, красителей и консервантов, указала Мальцева в беседе с «Газетой.Ru».
Регулярное или даже разовое употребление может привести к набору лишнего веса, сбоям в балансе сахара в крови и увеличению риска развития диабета у детей.
Врач пояснила, что лимонная кислота, присутствующая в составе, способствует разрушению зубной эмали, а сахар может спровоцировать появление кариеса. Помимо этого, углекислый газ и кислоты вызывают дискомфорт в желудке, включая изжогу, отрыжку и вздутие, а у детей с чувствительной слизистой возможно обострение гастрита или воспаление кишечника.
Мальцева обратила внимание, что искусственные красители и консерванты нередко становятся причиной аллергических реакций, которые могут проявиться высыпаниями, зудом или даже в тяжелых случаях анафилактическим шоком.
Педиатр добавила, что привычка пить на празднике детское шампанское может сформировать лояльное отношение к алкоголю в будущем. Она рекомендует заменять этот напиток домашними компотами или морсами, подчеркивая, что ранние пищевые привычки влияют на здоровье человека во взрослой жизни.
