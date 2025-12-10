Путин отметил роль Кремлевского кадетского бала в воспитании молодежи

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам X Международного благотворительного кадетского бала, говорится на сайте Кремля.

Президент отметил вклад создателей бала, назвав проект «по-настоящему вдохновляющим» и выразил уверенность, что бал будет способствовать укреплению кадетского братства, сохранению национальных и исторических традиций, воспитанию молодежи на идеалах чести и верности.

«Особые слова признательности – инициаторам и создателям этого яркого, по-настоящему вдохновляющего проекта», – говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул насыщенность программы бала: выступления известных артистов, музыкантов и творческих коллективов, а также возможность общения с гостями из разных регионов.

Мероприятие проводится с 2016 года в выставочном комплексе «Гостиный двор» и нацелено на возрождение и популяризацию культурно-исторического наследия страны, объединение будущих защитников Отечества.

По информации организаторов, на бал в этом году соберутся около 3,4 тыс. юных участников из России и ряда других стран: стран СНГ, Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Среди почетных гостей на мероприятии будут Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, известные общественные, политические и религиозные деятели, а также представители зарубежных дипмиссий.

