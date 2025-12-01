ВВС Тайваня сообщили о старте испытаний истребителей F-16V в декабре

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, испытательные полеты новых американских истребителей F-16 Block 70 (F-16V), поставка которых на Тайвань была отложена, стартуют уже в декабре 2023 года, передает РИА «Новости». Цинжань сообщил, что первая партия самолетов проходит летные испытания в течение этого месяца.

По его словам, на текущий момент на производственной линии американской компании Lockheed Martin находятся 54 военных самолета, что на четыре единицы больше по сравнению с октябрем. В октябре на предприятии находилось 50 машин, уточнил он.

Ранее Ли Цинжань заявлял, что Тайвань не сможет получить все 66 заказанных F-16V к концу 2026 года. Причинами отсрочки названы нехватка рабочей силы и логистические проблемы, связанные с нарушением цепочек поставок. Поставка всех самолетов изначально была запланирована на конец 2026 года.

Впоследствии в Lockheed Martin отметили, что ведется работа по ускорению темпов производства, чтобы минимизировать задержки и выполнить контрактные обязательства перед Тайванем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США согласились продать Тайваню беспилотники и барражирующие боеприпасы. США обещали поставить Тайваню первые истребители F-16V Block 70 в 2024 году.