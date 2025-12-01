По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Китайские ученые создали станцию для получения питьевой воды из воздуха
Специалисты Шанхайского университета Цзяотун разработали новую технологию, позволяющую получать питьевую воду непосредственно из окружающей нас атмосферы, сообщила газета China Daily.
Исследователи Шанхайского университета Цзяотун создали автономную установку, способную производить питьевую воду из воздуха, передает ТАСС. В основе устройства лежат методы конденсации и поглощения, а также тепловой насос.
Станция работает на солнечной энергии и не требует подключения к внешним сетям. Устройство функционирует при температуре воздуха от 15 до 40 градусов и влажности от 35% до 99%, вырабатывая до 50 литров воды в день. Размер станции сопоставим с небольшой автобусной остановкой.
В дополнение к компактной установке ученые разработали более крупную платформу, производящую до 1,6 тыс. литров воды в сутки. Эта версия предназначена для использования в гостиницах на островах и в небольших поселках.
Создатели считают, что внедрение технологии поможет существенно снизить проблему дефицита питьевой воды в регионах с недостаточными и нестабильными источниками водоснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия научилась создавать военные цунами. Пушилин заявил о планах использовать шахтную воду для водоснабжения ДНР. Пушилин объявил, что работы по улучшению водоснабжения ДНР начнутся в декабре.