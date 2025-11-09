Путин поблагодарил бойцов СВО за поддержку спортсменов с инвалидностью

Tекст: Дарья Григоренко

Путин во время визита в Самару встретился с бойцами спецоперации и юными спортсменами с инвалидностью. Кадры общения были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Путин находился в демонстрационно-просветительском центре по адаптивному спорту, где наблюдал тренировку детей по следж-хоккею под руководством ветеранов СВО, передает ТАСС.

Руководителями и наставниками в этом центре выступают бойцы спецоперации, которые после ранений сами стали заниматься адаптивными спортивными дисциплинами. В настоящее время они тренируют молодежь и помогают ребятам включаться в активную спортивную жизнь. Президент подчеркнул важность личного примера именно таких людей и необходимость помогать молодым спортсменам поверить в свои силы.

К обращению президента прозвучали слова благодарности бойцам: «Спасибо вам большое! Не только за службу, но и за вот это дело – крайне важно ребятам открывать второе дыхание. И спасибо, что вы хотите этот импульс передать ребятам». Один из тренеров, участник спецоперации, отметил в ответ: «Мы спаслись сами и спасем кого-нибудь».

