Разведчики ВС России втроем уничтожили опорный пункт ВСУ
Трое разведчиков из 25-й армии провели операцию в Серебрянском лесничестве, успешно нейтрализовав опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, рассказал боец с позывным «Рокс».
Боец группировки войск «Запад» с позывным «Рокс» рассказал, что разведчики работали в тылу противника на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости». По его словам, они втроем подошли к опорному пункту ВСУ, где один из бойцов уничтожил украинского военного с помощью реактивного штурмового гранатомета. В это время другой российский разведчик обошел позиции и застрелил еще одного военнослужащего ВСУ.
После этого группа подошла к опорнику и закинула внутрь мину ТМ-62. Опорный пункт был уничтожен, а задача выполнена успешно. «Главная задача – это тихо подойти. Если тихо подошли, то ползадачи уже выполнено. Нам это удалось», – заявил «Рокс».
Он также отметил, что из-за большого числа вражеских дронов выполнять задачи стало значительно труднее, поэтому разведчики вынуждены подбирать время операции так, чтобы использовать сумерки и тратить несколько часов на преодоление нескольких сотен метров в условиях постоянного наблюдения.
Разведчик добавил, что за последние три-четыре месяца подразделения смогли хорошо продвинуться вперед на этом участке фронта благодаря улучшившейся работе артиллерии и применению беспилотников.
