Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.20 комментариев
«Северянам» сдались в плен восемь солдат ВСУ на Харьковском направлении
Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Харьковском направлении солдаты ВСУ массово сдаются в плен, а еще больше самовольно бегут с позиций.
«Деморализованные солдаты ВСУ массово сдаются в плен на участках наступления штурмовых подразделений группировки «Север» в Харьковской области. За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в СОЧ (самовольное оставление части – прим. ВЗГЛЯД), – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группировки «Северный ветер».
Кроме того, на Харьковском направлении в Волчанске и окрестностях идут тяжелые бои. Российские штурмовые группы продвигаются на юге города при поддержке авиации и артиллерии, отмечены значительные успехи на Хатненском участке.
На левом берегу реки Волчья удалось занять и зачистить порядка 30 зданий. Там же были взяты в плен шестеро солдат ВСУ. Общее продвижение «Северян» составило до 450 м.
В лесу возле Синельниково захвачена позиция противника, а продвижение составило 200 м. На участке Меловое-Хатнее усилена зона безопасности: продвижение за сутки достигло 900 м, взяты в плен двое украинских военных.
На Сумском направлении сохраняется активность: продолжаются позиционные бои, а точные удары авиации и артиллерии России по скоплениям живой силы ВСУ осложняют действия противника.
«Северяне» узнали, что в Сумскую область возвращен восстановивший боеспособность нацистский штурмовой батальон «Арей» 129-й отдельной механизированной бригады. Ранее он понес серьезные потери при попытке прорваться в Курскую область и был отправлен на восстановление.
В районах Андреевки и Алексеевки российские войска сорвали две попытки выдвижения штурмгрупп ВСУ комплексным огневым поражением.
«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), восемь взяты в плен», – сказано в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ. На Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных. Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте.