Tекст: Катерина Туманова

«Деморализованные солдаты ВСУ массово сдаются в плен на участках наступления штурмовых подразделений группировки «Север» в Харьковской области. За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в СОЧ (самовольное оставление части – прим. ВЗГЛЯД), – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группировки «Северный ветер».

Кроме того, на Харьковском направлении в Волчанске и окрестностях идут тяжелые бои. Российские штурмовые группы продвигаются на юге города при поддержке авиации и артиллерии, отмечены значительные успехи на Хатненском участке.

На левом берегу реки Волчья удалось занять и зачистить порядка 30 зданий. Там же были взяты в плен шестеро солдат ВСУ. Общее продвижение «Северян» составило до 450 м.

В лесу возле Синельниково захвачена позиция противника, а продвижение составило 200 м. На участке Меловое-Хатнее усилена зона безопасности: продвижение за сутки достигло 900 м, взяты в плен двое украинских военных.

На Сумском направлении сохраняется активность: продолжаются позиционные бои, а точные удары авиации и артиллерии России по скоплениям живой силы ВСУ осложняют действия противника.

«Северяне» узнали, что в Сумскую область возвращен восстановивший боеспособность нацистский штурмовой батальон «Арей» 129-й отдельной механизированной бригады. Ранее он понес серьезные потери при попытке прорваться в Курскую область и был отправлен на восстановление.

В районах Андреевки и Алексеевки российские войска сорвали две попытки выдвижения штурмгрупп ВСУ комплексным огневым поражением.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), восемь взяты в плен», – сказано в сводке.

