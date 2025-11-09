Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
Социальный фонд сосчитал количество пенсионеров в России
Более 40 млн человек на территории России являются пенсионерами, согласно данным Социального фонда России (СФР).
По состоянию на 1 октября 2025 года число россиян-пенсионеров составило более 40,6 млн человек, передает РИА «Новости».
Число пенсионеров на учете в системе Социального фонда составляет 40,662 млн на 1 октября текущего года, при этом работающих пенсионеров из них – 7,354 млн человек, неработающих – 33,308 млн.
Напомним, в сентябре стало известно, что Москва оказалась лидером по количеству пенсионеров среди регионов, причем женщин почти вдвое больше, чем мужчин.