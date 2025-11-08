Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
Российские военнослужащие водрузили флаги в освобожденном Волчьем
Минобороны показало кадры боев за Волчье Днепропетровской области
Военнослужащие группировки «Восток» установили российские флаги в Волчьем после успешного прорыва обороны ВСУ и освобождения населенного пункта, сообщило Министерство обороны России.
Операция по освобождению Волчьего в Днепропетровской области завершилась водружением государственных флагов России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
По информации ведомства, штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» прорвали линию обороны противника севернее ранее освобожденной Алексеевки.
Отмечается, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на 3 км в ходе операции, приведшей к установлению контроля над населенным пунктом.
Министерство обороны России заявило о завершении освобождения населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.