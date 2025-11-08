  • Новость часаПосол России заявил о зверствах боевиков в суданском Эль-Фашере
    Греция решила закрыть «заднюю дверь Европы» для российского газа
    Опубликован отчет МАК о причинах вынужденной посадки Airbus A321 на кукурузное поле
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    Фигуристка Бестемьянова: Наших фигуристов никогда не любили на международной арене
    Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США
    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    Западные СМИ назвали условия Мадуро к США в обмен на отставку
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    22 комментария
    8 ноября 2025, 04:20 • Новости дня

    Аэропорт Пензы вернулся к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Telegram-канале о снятии ограничений в аэропорту Пензы и штатной работе воздушной гавани.

    «Аэропорт Пензы: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сообщил он.

    Напомним, ранее вечером пятницы аэропорты Волгограда и Пензы ввели временные ограничения полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.



    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    Комментарии (6)
    7 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    В Казани суд лишил квартиры собственника жилья из-за жалоб соседей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани суд лишил прав на жилье собственника квартиры, неоднократно нарушавшего покой и безопасность соседей, а саму квартиру постановил выставить на торги, сообщает прокуратура Татарстана.

    Жители дома на улице Гастелло в Советском районе Казани неоднократно обращались в различные органы власти с жалобами на соседа, который регулярно создавал угрозу для окружающих – он привлекался к ответственности за постоянный шум, употребление наркотиков, а также устраивал ссоры.

    Окружающие также указывали на появление запаха газа, потопы, выпадение оконных стекол и прочие происшествия, создававшие опасность для всего дома, сообщили в прокуратуре Татарстана. Администрация района также выдавала собственнику квартиры письменные предупреждения о нарушении прав жильцов, но ситуация не менялась.

    В итоге прокуратура внесла представление с требованием подать иск о прекращении права собственности на квартиру со стороны проблемного жильца и реализации помещения через публичные торги. После рассмотрения акта прокурорского реагирования администрация подала иск в суд, который признал ответчика утратившим право собственности на жилье.

    Суд постановил, что квартира будет продана на торгах, а оставшиеся после оплаты судебных расходов средства перечислят бывшему собственнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты разъяснили, как правильно действовать в конфликтных ситуациях с беспокойными соседями.

    Петербуржец потребовал через суд выселить кошку и попугая из коммунальной квартиры.

    Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселили из дома по судебному решению.


    Комментарии (6)
    7 ноября 2025, 18:47 • Видео
    Зачем Трампу Средняя Азия

    Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    Комментарии (4)
    7 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз.

    Теперь россияне могут получить только однократные въездные разрешения, что означает необходимость подавать заявления на визу при каждом путешествии в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    «С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», – заявили в ЕК.

    Накануне ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Комментарии (5)
    7 ноября 2025, 23:40 • Новости дня
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину.

    В публикации в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что Собянину вменяется «пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц», передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ заочно предъявила обвинения певцу Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и Донбассе.

    В октябре ректор МГИМО Анатолий Торкунов был включен в розыскную базу СБУ, где ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 16:22 • Новости дня
    Названа дата вступления в силу запрета ЕС на многократные визы россиянам

    ЕК: Запрет на многократные шенгенские визы для россиян вступит в субботу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России вступит в силу в ближайшую субботу, 8 ноября, сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

    Ламмерт сообщил на брифинге, что члены Евросоюза были официально уведомлены о решении в пятницу, передает РИА «Новости».

    «Государства-члены получают официальное уведомление на следующий день после принятия комиссией. Принятие состоялось вчера днем, поэтому сегодня они уведомлены, и это вступает в силу через день – в субботу», – пояснил представитель ЕК.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам.

    Ранее в ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 18:40 • Новости дня
    СК: Причиной падения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота
    СК: Причиной падения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

    В качестве версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. «Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

    Глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил в пятницу, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

    Дагестанское МЧС опубликовало кадры с места крушения вертолета, в результате которого погибли четыре человека.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам

    ЕК: Страны ЕС могут выдавать многократные визы лояльным россиянам

    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    «Страны ЕС смогут выдавать многократные визы гражданам России, благонадежность и лояльность которых не вызывает сомнений, включая представителей неправительственных организаций, диссидентов, общественных деятелей», – заявил Ламмерт на встрече с журналистами, передает ТАСС.

    В заявлении ЕК отмечается, что страны Евросоюза имеют право продолжать оформлять визы близким членам семей граждан России, проживающих на территории ЕС, и сотрудникам транспортной сферы: водителям грузовиков, автобусов и машинистам поездов. В новых правилах сказано, что многократные визы будут предоставляться только четко определенным категориям граждан России, которые доказали свою благонадежность и имеют регулярную необходимость путешествовать в страны ЕС.

    Ламмерт добавил, что решение официально вступит в силу 7 ноября.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Дипломат сообщил о сохранении действующих шенгенских виз россиян.

    Комментируя запрет, спикер МИД Мария Захарова заявила о незаинтересованности ЕС в туристах из России.

    Комментарии (6)
    7 ноября 2025, 16:14 • Новости дня
    При крушении вертолета в Дагестане погибли четыре человека

    Минздрав Дагестана: При крушении вертолета у Ачи-су погибли четыре человека

    При крушении вертолета в Дагестане погибли четыре человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су в Дагестане, погибли четыре человека, сообщил глава Минздрава республики Ярослав Глазов.

    По словам министра, трое пострадавших находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии, еще один в крайне тяжелом, передает ТАСС.

    «Вертолет КЭМЗ потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», – сказал Глазов.

    В июле в Хабаровском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли все находившиеся на борту люди.

    В июне вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Тверской области.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о предстоящем ужесточении правил выдачи многократных виз для граждан России будет обнародовано Евросоюзом в пятницу, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

    По данным Yle, Евросоюз решил ужесточить порядок выдачи многократных виз для граждан России, передает ТАСС.

    Ожидается, что уже в ближайшую пятницу будут официально объявлены новые визовые правила, такие данные предоставила пресс-служба МИД Финляндии.

    Финские дипломаты участвовали в обсуждении вопроса на уровне Евросоюза. Известно, что в документе предусмотрены некоторые исключения для отдельных категорий соискателей виз.

    Издание Politico заявило о планах Евросоюза сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Евросоюз ранее планировал ужесточить выдачу туристических виз гражданам России в рамках нового пакета санкций.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали новые ограничения Евросоюза на получение виз гражданами России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что введение новых визовых ограничений со стороны Евросоюза вполне возможно.

    Песков также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 23:27 • Новости дня
    Стало известно о требовании WADA к Валиевой выплатить компенсацию

    Tекст: Катерина Туманова

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо с требованием взыскать с фигуристки Камилы Валиевой компенсацию по решению суда Швейцарии.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило представителям российской фигуристки Камилы Валиевой письмо с требованием выплатить компенсацию по итогам решения Федерального суда Швейцарии, передает ТАСС.

    «Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда», – сказали в WADA.

    Напомним, Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.

    Суд постановил, что фигуристка должна выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков, а также компенсации Международному союзу конькобежцев и WADA – по 8 тыс. швейцарских франков каждой организации. В пересчете на рубли эти суммы составляют около 700 тыс. и 800 тыс. соответственно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после отклонения апелляции Федеральным судом Швейцарии российская Валиева официально осталась без золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала официальное лишение Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года, отметив предвзятость международных структур.

    Комментарии (6)
    7 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Опубликовано видео с места крушения вертолета в Дагестане

    МЧС опубликовало видео с места крушения вертолета в Дагестане

    Опубликовано видео с места крушения вертолета в Дагестане
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дагестанское МЧС опубликовало кадры с места крушения вертолета, в результате которого погибли четыре человека.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что авария произошла на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района. По информации МЧС, частный вертолет совершал рейс между городами Кизляр и Избербаш, когда потерпел крушение и упал прямо на нежилой дом.

    «Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Дагестане. На территории н.п. Ачи-Су Карабудахкентского района произошло падение частного вертолета на нежилой дом с последующим возгоранием», – говорится в сообщении.

    Площадь пожара после катастрофы составила 80 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать. По предварительным данным, при падении вертолета пострадали семь человек, четверо из них погибли.

    К работе по ликвидации последствий ЧП привлечены 16 человек и четыре единицы техники.

    Глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил в пятницу, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 02:35 • Новости дня
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское посольство в Италии выразило поддержку оперному певцу Ильдару Абдразакову, чье участие в постановке «Дон Жуан» в Вероне было отменено под давлением русофобствующих недоброжелателей.

    «Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов», – сказано в сообщении Telegram-канале дипмиссии.

    Российские дипломаты уточнили, что следствием выпадов русофобов и «при попустительстве итальянских властей» отменено участие Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта на сцене Филармонического театра Вероны.

    В посольстве выразили надежду на то, что здравомыслящий человек в Италии не согласится с домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом «кремлевской пропаганды» и чуть ли не угрозой для Италии.

    Напомним, представители радикальной оппозиции, несколько лет назад покинувшие Россию, развернули в соцсетях кампанию с требованием запретить гастроли Абдразакова в Италии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    В сентябре Афинский государственный оркестр отменил запланированный на 21 ноября концерт пианиста Дениса Мацуева, сославшись на «международную обстановку».

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Норвежский министр пожаловалась на возможные потери от ухода российских рыбаков

    Министр рыболовства Норвегии Несс заявила о возможных убытках от ухода рыбаков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр рыболовства Норвегии признала возможность убытков для страны из-за ухода российских рыболовецких судов из норвежской экономической зоны на фоне сложных переговоров по квотам.

    Министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс заявила, что Осло столкнется с убытками из-за ухода российских рыбаков из норвежской экономической зоны Баренцева моря, пишет РИА «Новости». Политик выразила опасения, что если стороны не достигнут соглашения, российские рыбаки переключатся на свою зону, где добывается более мелкая рыба, тогда как в норвежской ловят рыбу крупнее.

    «Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее», – заявила Сивертсен Несс. Переговоры по распределению квот на вылов трески в Баренцевом море в этом году проходят с трудностями, подчеркнула министр.

    Тем не менее, она добавила, что Норвегия настроена продлить соглашение с Россией, действующее почти 50 лет.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море.

    В июле Осло ввел санкции в отношении рыболовных судов компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», базирующихся в Мурманске. Москва пообещала принять ответные меры в случае сохранения этих ограничений для российских компаний.

    Комментарии (3)
    7 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Швейцарии подтвердили, что страна присоединится к новым правилам Евросоюза по выдаче многократных виз гражданам России, вступающим в силу с субботы.

    Швейцария будет придерживаться новых визовых ограничений, которые ввел Евросоюз для граждан России, передает РИА «Новости». В Секретариате по миграции Швейцарии (SEM) объяснили, что страна как ассоциированный член Шенгенского соглашения обязана принимать все изменения, внесенные в этот документ.

    В ведомстве уточнили: «Будучи ассоциированным членом Шенгенского соглашения, Швейцария принимает все изменения, внесенные в Шенгенское соглашение. Изменения, касающиеся выдачи многократных виз, являются таковым случаем».

    Секретариат также отметил, что акт Европейской комиссии имеет обязательную юридическую силу для Швейцарии и вступит в действие в стране одновременно с его введением в ЕС, то есть с субботы текущей недели.

    Накануне Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, решение распространяется на все страны – участники шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз введет запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России восьмого ноября. Дополнительные визовые ограничения для россиян объяснили учащением инцидентов с беспилотниками и диверсиями в Европе. Страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных виз только тем россиянам, чья лояльность Брюсселю не вызывает сомнений.

    Комментарии (0)
    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации