Экс-президент Чехии Земан перенес операцию на пищеварительном тракте

Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Нью-Йорк долгое время страдал от политического раздвоения. С одной стороны, это город, от которого избирались демократы, но сами по себе они были достаточно мейнстримные – заигрывающие с левыми и ультралиберальными. Эта борьба за повестку, за эмигрантов, против Трампа и проявлений американского национализма вывела в победители Зохрана Мамдани», – объяснил американист Дмитрий Дробницкий.

«Прошедшие выборы в Нью-Йорке стали показателем процессов, происходящих в рядах демократов. Дело в том, что партия все больше склоняется к современному изводу марксизма с примесью левого исламизма и про-эмигрантских настроений. У демократов не было возможности сохранить либерализм в США под прежними лозунгами на фоне поляризации американского политического класса», – детализировал собеседник.

«Тем не менее, думаю, в Нью-Йорке будет и далее происходит сокращение налоговой базы и закрытие весомой части бизнеса. Также, очевидно, продолжится отток населения, исчисляемый миллионами. Вероятно, новый мэр постарается ввести дифференцированное налогообложение, расширить социальные программы, в том числе для недокументированных мигрантов, тем самым усиливая статус города-убежища», – считает он.

«В этом контексте также стоит обратить внимание на избрание демократа Джей Джонса на пост генпрокурора штата Вирджиния. Он пообещал защищать права всех «резидентов» и в некоторым моментах вести схожую с Мамдани политику в рамках своих полномочий. Это значит, что у него также будут немалые разногласия с федеральной властью, как минимум, по поводу мигрантов», – продолжил политолог.

«Таким образом, победа Мамдани в Нью-Йорке и Джонса в Вирджинии, а также события в Чикаго, где гражданское население атакует федеральных агентов – все это очень существенные шаги в направлении начала гражданского конфликта в США», – резюмировал аналитик.

Ранее кандидат от Демократической партии США Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, набрав 50,4% по итогам подсчета 90,5% голосов. За самовыдвиженца, бывшего губернатора штата Эндрю Куомо проголосовали 41,6%. Республиканец Кертис Слива занимает третье место с 7,1%, сообщает NBC News.

В своей речи 34-летний победитель обратился к главе Белого дома: «Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, который его породил». Во время предвыборной кампании президент неоднократно угрожал прекратить федеральное финансирование города в случае победы Мамдани.

Также Мамдани пообещал построить мэрию, которая «будет непоколебимо стоять плечом к плечу с еврейскими жителями Нью-Йорка и бороться с таким злом, как антисемитизм». Кроме того, при новой власти «более миллиона нью-йоркских мусульман будут знать, что им место не только в пяти районах города, но и во власти», заверил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему главный город США достается коммунистам.

Тем временем демократ Эбигейл Спанбергер победила республиканку Уинсом Эрл-Сирс и стала первой женщиной-губернатором Вирджинии. А в Нью-Джерси конгрессмен-демократ Мики Шеррилл победила на губернаторских выборах Джека Чиаттарелли, поддерживаемого Трампом.

По оценке опрошенных Bloomberg политологов, успех демократов был обеспечен упором на экономические вопросы – цены на продукты и жилье, а также дистанцированием от непопулярных инициатив Трампа. Республиканцы, в том числе глава Белого дома, объясняют поражение отсутствием собственного кандидата в бюллетене, а также негативным влиянием самого продолжительного шатдауна в истории, который длится уже 36 дней.

Примечательно, что демократы также сохранили свои позиции в верховном суде Пенсильвании и добились успеха в Джорджии, выиграв два места в регулирующей комиссии по тарифам. Кроме того, в Калифорнии одобрено предложение губернатора Гэвина Ньюсома по новой нарезке избирательных округов, что может оказаться важным фактором на будущих выборах в Конгресс против усилий республиканцев по аналогичной инициативе в Техасе.