Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» Кузнецов объявил голодовку
Обвиняемый в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов, находящийся в итальянской тюрьме в ожидании решения по экстрадиции в Германию, объявил голодовку, сообщил адвокат обвиняемого Никола Канестрини.
По его словам, о начале голодовки, которую Кузнецов начал 31 октября, было официально информировано руководство тюрьмы строгого режима, где сейчас содержится бывший украинский офицер. «Он требует соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в вопросах встреч с семьей и доступа к информации», – заявил Канестрини, передает РИА «Новости».
Адвокат сообщил, что Кузнецов с момента задержания 22 августа ни разу не получал питание, соответствующее его состоянию здоровья, и это негативно отразилось на его физическом состоянии. Ранее защитник отмечал, что его подзащитный не ест мясо.
Ранее Апелляционный суд в Болонье постановил выдать Германии украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, высшая судебная инстанция Италии распорядилась пересмотреть дело о возможной выдаче Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в 2022 году.
Напомним, в польском городе Прушкув под Варшавой арестовали гражданина Украины, которого Германия подозревает в причастности к подрыву «Северных потоков». Задержанный в Италии украинец мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил под арестом украинца по делу «Северных потоков».