Окна многоэтажки и гаражи повреждены из-за дронов в Воронежской области
Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и двумя городами Воронежской области уничтожено не менее семи беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших нет. На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили», – сказано в сообщении.
Гусев добавил, что непосредственная угроза удара БПЛА объявлена в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже сохраняется.
Кроме того, режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спортзал школы в Воронежской области получил повреждения после атаки дрона. Губернатор Гусев сообщил 1 ноября об атаке дронов ВСУ на три района Воронежской области.