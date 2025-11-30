В Мурманской области бензовоз перевернулся на трассе

Tекст: Ольга Иванова

На трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области произошло ЧП: бензовоз опрокинулся и произошел разлив топлива, передает ТАСС. По информации регионального управления МЧС, авария случилась на 1511-м км дороги, а сообщение о происшествии поступило 30 ноября в 15:29 по московскому времени.

В ведомстве отметили: «В результате аварии произошло опрокидывание бензовоза с последующим разливом топлива на дорожное покрытие (по предварительной информации, бензин Аи-92)». Сотрудники ГИБДД были вынуждены перекрыть движение на участке автодороги из-за угрозы безопасности.

К месту инцидента немедленно выехала оперативная группа МЧС, а также специалисты Центра аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас» для ликвидации последствий разлива топлива и обеспечения безопасности окружающей среды.

