Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне

Tекст: Ольга Иванова

Власти Нидерландов распространили среди жителей официальные инструкции по подготовке к возможной войне. По словам русскоязычных жителей страны, каждому дому и квартире направили брошюру объемом 32 страницы, напечатанную на глянцевой бумаге, в фирменном конверте с гербом страны. Русскоязычные жители делятся в соцсетях фотографиями и подробностями содержимого документа.

В введении подчеркивается, что хотя Нидерланды делают все возможное для предотвращения войны, страна якобы может оказаться втянутой в военный конфликт. Далее уточняется, что солдаты и танки не появятся на улицах сразу – сначала произойдут перебои в коммуникациях и работе цифровых систем.

Особое внимание уделяется подготовке граждан: им советуют заранее запастись провизией и водой минимум на трое суток, средствами гигиены, аптечкой, батарейками и теплой одеждой. На одной из иллюстраций изображена семья на фоне карты страны, а также танки, движущиеся по железной дороге в восточном направлении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.



