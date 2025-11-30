По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.0 комментариев
Молодежка Народного фронта поздравила мам и жен героев СВО
В преддверии Дня матери и в сам праздник Молодёжка Народного фронта в более чем 40 регионах страны проводит творческие мастер-классы и адресные встречи.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, акция была организована Молодежкой Народного фронта более чем в 40 регионах страны. Вместо обычных поздравлений волонтеры выбрали индивидуальный подход: от семейных чаепитий до творческих мастер-классов для мам и жен бойцов. В республике Марий Эл провели кулинарный урок для женщин народных полков, где мамы и их дети вместе готовили марийские пироги с тремя традиционными начинками, наследуя местные обычаи. Одна из участниц, Татьяна Ядыкова, рассказала: «Мы стряпаем пироги из разного теста с разными начинками: картошка с грибами, капуста с мясом и тыква с пшеном. Сейчас будем раскатывать тесто в лепешечки, а в них уже кладем начинку. Потом заворачиваем и делаем марийские узоры, какие приняты у нас испокон веков. Этому и учим детей».
В Оренбургской и Иркутской областях главный акцент сделали на детях. Здесь школьники изготовили десятки открыток для мам на творческих занятиях. В Оренбурге завершили мероприятие спектаклем «Мамино сердце», а в Иркутске дети готовятся вручить подарки 30 ноября.
Самыми трогательными моментами стали личные визиты к матерям участников спецоперации. В Башкортостане Фатиму Исламгулову, маму медика с позывным «Белка», поздравили цветами и теплыми словами. Фатима отметила: «Моя дочь находится в зоне СВО. Работает в передвижных госпиталях. Я горжусь ею, она очень старательная, справедливая, честная. Сейчас я воспитываю ее дочку, мою внучку, 14 лет. Она дает мне силы. Желаю всем матерям дождаться своих детей и счастливо жить вместе». Она поблагодарила за постоянную поддержку от Народного фронта: «Народный фронт постоянно приходит, со всеми праздниками поздравляет, не оставляет одних. Спасибо».
В Новгородской области Молодежка Народного фронта и фонд «Защитники Отечества» навестили девять семей погибших героев спецоперации, поддерживая регулярный контакт. Мама бойца Юлия Шабалина поделилась, что гордится сыном, который «сказал: 'когда гибнут мирные люди и дети, мужчины должны встать и закрыть их'». Ольга Кусмарцева, потерявшая сына Максима, поблагодарила добровольцев за помощь и участие.