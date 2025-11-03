Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.3 комментария
Число жертв и пострадавших в результате землетрясения на севере Афганистана достигло почти 900 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганский новостной портал Tolo news и Всемирную организацию здравоохранения.
По словам директора регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи, «сильное землетрясение, произошедшее минувшей ночью на севере страны, унесло жизни по меньшей мере 27 человек и оставило более 850 ранеными».
ВОЗ направила в пострадавшие районы команды медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов, которые взаимодействуют с местными властями для оказания оперативной помощи. Организация отмечает, что ситуация в некоторых районах остается критической, и спасательные работы продолжаются.
Эксперты ВОЗ не исключают возможности увеличения числа жертв по мере разбора завалов и продолжения поисково-спасательных операций. Балхи подчеркнула, что помощь пострадавшим организована в круглосуточном режиме.
Ранее Американский сейсмологический центр (USGS) сообщил, что сила землетрясения составила 6,3 балла, эпицентр находился в 35 километрах от уезда Хольм. По первым данным, сообщалось о более 20 погибших и 534 пострадавших.
В Мазари-Шарифе в результате землетрясения обрушились элементы фасада знаменитой Голубой мечети.