Папа римский и патриарх Константинопольский подписали декларацию о единстве христиан
Папа римский и патриарх Варфоломей подписали декларацию о поиске единой даты Пасхи
В ознаменование 1700-летия первого Вселенского собора папа Лев XIV и патриарх Варфоломей договорились продолжить работу над определением единой даты Пасхи.
Папа римский Лев XIV и патриарх Константинопольский Варфоломей подписали совместную декларацию, текст которой распространила служба печати Святого престола, передает ТАСС.
Лидеры заявили о намерении продолжить сближение христианских церквей, в частности – продолжить работу над определением единой даты Пасхи и совместным ежегодным празднованием Воскресения Христова. В документе говорится: «Мы стремимся к продолжению поиска возможного решения для совместного ежегодного празднования воскресения Господа нашего Иисуса Христа». Декларация была подписана на праздновании 1700-летия первого Вселенского собора в Никее, где были определены общие для всех христиан критерии вычисления даты Пасхи.
Кроме того, предстоятели призвали к немедленному прекращению войн. В заявлении подчеркивается, что конфликты и насилие продолжают разрушать жизни многих людей по всему миру, а все ответственные за мир должные приложить максимум усилий для завершения войн. Подчеркивается просьба поддержать этот призыв всех людей доброй воли.
В нынешнем году исполнилось 60 лет с момента исторической декларации Папы Павла VI и патриарха Афинагора, которая сняла взаимные отлучения церквей, последовавшие после раскола 1054 года. Накануне в Изнике прошла богословская церемония с совместной молитвой православных церквей восточного обряда. Апостольский визит папы Льва XIV в Турцию включил посещение Голубой мечети в субботу, а далее глава римско-католической церкви отправится в Ливан.
На этой неделе папа римский Лев XIV встретился с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.