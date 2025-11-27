Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.0 комментариев
Папа римский Лев XIV встретился с Эрдоганом в Анкаре
Церемония официального приветствия папы римского Льва XIV турецким президентом Тайипом Эрдоганом прошла в президентском комплексе в Анкаре.
Кортеж понтифика сопровождала конная кавалерия, передает ТАСС.
До встречи с Эрдоганом Лев XIV посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, где возложил венок и оставил памятную запись. «Благодарю Бога за возможность посетить Турцию. Желаю мира и процветания этой стране и ее народу», – написал понтифик в книге почетных гостей.
В международном аэропорту Анкары понтифика встретил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, а также другие официальные лица.
Переговоры между Папой Римским и президентом Турции проходят за закрытыми дверями, однако по завершении стороны могут выступить с заявлениями. В ходе визита запланировано выступление Льва XIV перед представителями общественности и дипломатических миссий в Анкаре.
Вечером этого же дня понтифик должен отправиться из Анкары в Стамбул.
Весной в Ватикане прошла инаугурационная месса нового папы римского Льва XIV, который взошел на Святой престол после смерти папы римского Франциска.