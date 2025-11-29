Глава Сакского района Крыма Хаджиев арестован по делу о взятке в 2 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

По ходатайству следствия Киевский суд Симферополя избрал главе Сакского района Крыма Владиславу Хаджиеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 28 января 2026 года, сообщает СУ СК по Крыму и Севастополю.

Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что в августе Хаджиев предложил гендиректору одной из фирм передать ему взятку в размере 10% от стоимости контракта за покровительство бизнесу. По материалам дела, речь идет о содействии в заключении администрациями сельсоветов договоров с этой фирмой как с единым поставщиком и в обеспечении беспрепятственной приемки работ.

В сентябре и октябре администрации сельсоветов Сакского района заключили контракты с этой компанией на более чем 26 млн рублей по благоустройству общественных территорий. После того как работы были приняты, глава района потребовал от директора фирмы взятку за свое содействие.

Следователи выясняют детали преступления, предшествующие события и другие возможные эпизоды коррупции, связанные с деятельностью Хаджиева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаджиев был задержан сотрудниками МВД по Республике Крым вечером 27 ноября при получении в автомобиле 2 млн рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов комментируя этот факт, отметил, что коррупция равнозначна предательству, и подобным действиям не может быть никакого оправдания.

Ранее в Крыму занимавшую пост замглавы Ялты Ирину Беломестнову уволили после возбуждения дела о крупной взятке. Суд арестовал Беломестнову до 10 января 2026 года.