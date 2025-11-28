  • Новость часаЮшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
    Проданное властями СССР яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 13:51 • Новости дня

    Аксенов: Главу Сакского района Крыма задержали за взятку в 2 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители задержали руководителя Сакского района Крыма Владислава Хаджиева по делу о получении взятки, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    Задержание прошло в четверг, Хаджиева задержали с поличным при получении взятки в 2 млн рублей, указал Аксенов в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что коррупция равнозначна предательству, и подобным действиям не может быть никакого оправдания.

    «Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме», – заключил глава Крыма.

    Ранее занимавшую пост заместителя главы администрации крымского города Ялта Ирину Беломестнову лишили должности после того, как в отношении нее началось расследование дела о крупной взятке.

    Суд арестовал Беломестнову до 10 января 2026 года.

    27 ноября 2025, 11:42 • Новости дня
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Южном окружном военном суде в четверг вынесен приговор фигурантам дела о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году.

    Всех восьмерых признали виновными в свершении теракта, их приговорили к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС.

    Первые годы осужденные проведут в тюрьме.

    Отмечается, что Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна признали виновными в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, сообщает РИА «Новости».

    При этом Соломко и Терчаняну инкриминировали контрабанду взрывных устройств.

    Также по искам потерпевших для возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых суд взыскал свыше 7 млрд рублей.

    В числе потерпевших – ребенок, получивший травмы при взрыве, Минобороны, управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» и «Крымская железная дорога».

    Ранее гособвинение затребовало пожизненного заключения для восьмерых обвиняемых в организации и проведении теракта на Крымском мосту в 2022 году.

    В результате теракта на Крымском мосту погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.

    27 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса, следует из результатов голосования.

    Резолюция Европарламента по урегулированию ситуации на Украине была принята большинством голосов, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, Европарламент заявил о непризнании новых российских регионов и призвал к выводу российских сил из Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    В резолюции ЕП , новые регионы России называются «временно оккупированными украинскими территориями», которые никогда не будут юридически признаны ЕС и его государствами-членами как российскими.

    Также подчеркивается, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать полный вывод российских войск с международно признанных территорий Украины и обязать Россию возместить нанесенный ущерб.

    Евродепутаты высказались за развертывание строгой международной миротворческой миссии под эгидой ООН по обе стороны линии соприкосновения. Они настаивают на формировании надежных гарантий безопасности для Украины, фактически аналогичных соглашениям НАТО, а также призывают ЕС согласиться на использование российских активов для финансовой поддержки Киева.

    Европарламент обозначил, что «двусмысленность» политики США ослабляет усилия по достижению мира. По мнению европарламентариев, Евросоюз должен занимать лидирующую позицию в поиске решений для украинского урегулирования.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    США предложили план урегулирования, по которому Киев уступает часть Донбасса, а Россия получает экономические и политические преференции.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться на российско-американских переговорах.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    25 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    Прокуратура: Украденные на фортификациях в Курской области деньги могли вывести в Мексику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший депутат Курской думы Максим Васильев мог использовать похищенные при строительстве фортификаций средства в Мексике, где, по версии следствия, он появлялся в 2023 году, заявили в прокуратуре Курской области.

    Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, проходящий по делу о крупной растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, мог потратить похищенные деньги в Мексике. Во время судебного заседания гособвинитель напомнил, что Васильев отказался раскрыть, куда именно были потрачены средства, однако подтвердил, что на момент пребывания в Мексике деньги уже были присвоены, сообщает ТАСС.

    В январе 2023 года в Интернете появились видеозаписи, где Васильев с пляжа в Мексике поздравляет с Новым годом. Прокурор добавил, что сын экс-депутата обладает гражданством Мексики, что может значительно облегчить вложение средств в недвижимость и имущество за рубежом.

    Защита Васильева попросила суд направить официальный запрос в пограничную службу ФСБ по Курской области, чтобы получить сведения о его перемещениях в 2022–2023 годах.

    Ранее Васильев признал, что около пяти млн рублей, предназначенных для строительства взводных опорных пунктов, были потрачены им на личные нужды.

    Среди фигурантов уголовного дела также значатся бывшие руководители АО «Корпорация развития Курской области» и региональные чиновники, которым инкриминируют особо крупную растрату и мошенничество при возведении оборонительных объектов на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Васильев признал участие в хищениях при строительстве фортификаций и принес публичные извинения жителям Курска.

    Ленинский райсуд Курска приговорил руководителя компании «Сиэми» Виталия Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Синьговский получал 5% от суммы договора за контроль обналичивания денег. Эту аферу ему предложил Васильев.

    Синьговский также сообщил, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко обналичила около 30 млн рублей при строительстве курских фортификаций.

    27 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    У родни экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова нашли 70 счетов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У родственников бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») Георгия Сатюкова нашли свыше 70 различных счетов, говорится в судебных документах.

    Сатюков и соучастник Дмитрий Соколов пользовались более чем 70 банковскими, лицевыми и брокерскими счетами, официально открытыми на родственников Сатюкова, передает ТАСС со ссылкой на документацию.

    Из этих счетов шесть были открыты на жену Сатюкова, 36 – на его брата, оставшиеся 29 – на отца и мать. Отмечается, что среди счетов есть брокерские в разных валютах.

    Напомним, сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Сатюков, по данным прессы, вместе с коллегой Дмитрием Соколовым получили почти 5 млрд рублей взятки от администратора криптовалютной биржи.

    26 ноября 2025, 19:52 • Новости дня
    Московский юрист получил 22 года за хищения имущества Минобороны

    Юрист Карамзин получил 22 года колонии и штраф 4,4 млн за хищения имущества Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юристу Кантемиру Карамзину судом назначено 22 года строгого режима и штраф 4,4 млн рублей за хищения имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей.

    Хамовнический суд Москвы вынес приговор юристу Кантемиру Карамзину и другим участникам организованной группы по делу о хищении имущества Минобороны на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает

    РИА «Новости». Карамзин получил по совокупности приговоров 22 года колонии строгого режима и штраф 4,4 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 13 до 20 лет лишения свободы.

    По данным суда, Карамзин создал преступное сообщество примерно 20 лет назад, в которое вошли и другие участники дела. В составе этой группы они вывели из собственности ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ) 55 объектов недвижимости, часть из которых находилась в центре столицы, в Балашихе и Люберцах: это была баня, столовая, библиотека и ряд других помещений.

    Как писали в СМИ, Карамзин и его сообщники оформляли договоры о внесении недвижимости ВСУМ в уставный капитал дочерних компаний. По итогам этого преступления ущерб для Минобороны составил 283,5 млн рублей.

    В рамках второго эпизода дела преступная группа похитила активы и доли в компаниях, владеющих зданиями в центре Москвы, в Рязани, а также квартирами в Сочи. Ущерб по данному эпизоду превысил 745 млн рублей.

    Ранее суды арестовали имущество обвиняемых по делу о хищениях при строительстве для Минобороны по 14 госконтрактам на сумму 9 млрд рублей.

    Сотрудники ФСБ пресекли хищение более 40 млн рублей при восстановлении леса в лесничестве Минобороны в Ленинградской области.

    27 ноября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин: Признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров, сообщил президент Владимир Путин.

    Комментируя положение о только фактическом признании Крыма и Донбасса в «мирном плане» США, российский лидер подчеркнул, что вопрос юридического признания этих территорий остается одним из ключевых для российской стороны, передает ТАСС.

    «Это и должно быть предметом переговоров с американской стороной», – заявил глава государства.

    Издание Politico писало, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    26 ноября 2025, 16:54 • Новости дня
    Отец Тимура Иванова попросил не конфисковывать подаренные ему сыном мотоциклы
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отец обвиняемого в хищениях и коррупции экс-заминистра обороны Тимура Иванова Вадим Иванов выступил против иска Генпрокуратуры об изъятии у него двух мотоциклов и заявил, что оба они были получены в дар от сына еще до службы Тимура Иванова в Минобороны.

    Вадим Иванов выразил несогласие с иском Генпрокуратуры РФ, передает ТАСС. Он подчеркнул в суде, что два мотоцикла – Triumph Thunderbird Storm ABS выпуска 2012 года, подаренный сыном в 2015 году, а также Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года, были получены до начала госслужбы Тимура Иванова.

    Адвокат уточнил: «Мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 г. в. был приобретен подарившим его сыном в 2015 году еще до его занятия государственной должности, в период, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись». Представитель Иванова добавил, что второй мотоцикл также был подарен в тот же период и Вадим Иванов остается добросовестным приобретателем обоих транспортных средств.

    Защита считает, что эти мотоциклы не могут быть предметом антикоррупционного иска. Адвокат также заявил, что автомобиль Escalade был куплен Вадимом Ивановым за собственные средства, не связанные с действиями сына.

    Кроме того, адвокат отметил, что Вадим Иванов никогда не был материально или социально зависим от Тимура Иванова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обвинили в использовании служебных полномочий вопреки интересам государства и обогащении родственников.

    Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Бывший чиновник решил передать усадьбу Панкратово стоимостью более 800 млн рублей в доход государства.

    27 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    ПВО сбила 19 беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над регионами России и Азовским морем средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск десять БПЛА сбиты над территорией Курской области, четыре – над Белгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, один – над Ростовской и один – над Рязанской областями, говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 16.00 до 20.00 мск российские средства ПВО сбили восемь беспилотников над Белгородской областью. Три дрона также уничтожили над Курской областью. Один беспилотник сбили над Крымом.


    27 ноября 2025, 18:34 • Новости дня
    Захарова допустила хищение Киевом средств на переговоры в Турции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что представители киевского режима могли присвоить средства, выделенные на организацию переговоров в Турции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по внешнеполитическим вопросам не исключила, что члены киевского режима могли украсть часть средств, выделенных на переговорный процесс в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Она выразила благодарность турецкой стороне за инициативу вновь выступить площадкой для урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, несмотря на сложное отношение к представителям Банковой, Россия соглашалась на такие контакты ради людей, решения гуманитарных проблем и продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова отметила, что Киев с самого начала использовал формат переговоров, чтобы выиграть время и укрепить свои позиции.

    Она подчеркнула, что Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз.

    Официальный представитель МИД вновь повторила свой совет «Тикайте, хлопцы!» для всех украинцев, которые подлежат мобилизации.

    27 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Фицо: Нет сомнений, что Крым и Донбасс останутся под контролем России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто уже не сомневается в том, что Крым, Донбасс и ряд других областей останутся под контролем России, а сама страна выйдет из конфликта на Украине «абсолютным победителем», передает РИА «Новости».

    Обращаясь к депутатам на заседании парламента, он отметил: «Сегодня кто-то сомневается в том, что Крым навсегда останется под российским контролем? Никто. Сегодня кто-то сомневается в том, что Луганск будет под контролем России? Никто».

    Фицо пояснил, что около 20% территории ДНР, которая остается под контролем Киева, вероятнее всего также перейдет России, как и Херсон, Запорожье и другие регионы. Он добавил, что когда в начале конфликта говорил о невозможности его военного разрешения и о том, что Украина не станет членом НАТО, многие с ним не согласились, однако, по мнению Фицо, именно он оказался прав.

    Премьер подчеркнул, что горд тем, что его позиция оказалась верна с самого начала конфликта. Он выразил надежду, что Украина будет участвовать в мирных переговорах, и призвал Евросоюз не препятствовать этому процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Фицо заявил об усталости Евросоюза от военных расходов на Украину и предложил альтернативные варианты финансирования.

    Ранее Фицо и премьер-министр Болгарии Росен Желязков поддержали мирную инициативу США по урегулированию ситуации на Украине.

    А во время дискуссии в Попраде Фицо призвал студентов, выступающих за продолжение конфликта, лично отправиться на Украину.

    26 ноября 2025, 19:24 • Новости дня
    Суд Франции подтвердил приговор Саркози

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высшая судебная инстанция Франции оставила в силе обвинительный приговор экс-президенту Николя Саркози, отклонив его апелляцию по финансированию выборов, пишут местные СМИ.

    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию экс-президента Николя Саркози по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года, передает  РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс. Как сообщает французское агентство, суд подтвердил обвинительный приговор в отношении Саркози.

    Таким образом, решение апелляционного суда осталось в силе. Саркози был приговорён к штрафу в 3750 евро и шести месяцам ограничения свободы, которые он должен отбыть дома с электронным браслетом.

    Кассационный суд рассматривал только вопросы применения закона, а не обстоятельства самого дела. Приговор по так называемому процессу «Бигмалион» был впервые вынесен ещё в 2021 году. Следствие установило, что Саркози потратил на кампанию 42,7 млн евро вместо разрешённых 22,5 млн евро, причём он был заранее предупреждён о предельных расходах.

    Это уже второй подтверждённый обвинительный приговор для Саркози – до этого он был признан виновным по делу о «прослушках». Французское законодательство не предусматривает дальнейших возможностей обжалования этого решения для бывшего президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский экс-президент Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о финансировании его избирательной кампании Муаммаром Каддафи.

    10 ноября суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль.

    После освобождения Саркози заявил, что сосредоточится на подготовке к апелляции.

    25 ноября 2025, 22:22 • Новости дня
    В Крыму предложили внести в мирный план по Украине возмещение ущерба за блокаду

    Tекст: Вера Басилая

    Требования о компенсации ущерба с Украины, нанесенного Крыму до начала спецоперации, оцениваются в 9,7 трлн рублей и могут быть включены в проект мирного соглашения, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

    Предложение включить требование о возмещении ущерба от блокады Крыма со стороны Украины в мирное соглашение прозвучало в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

    Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что появилось уникальное политическое окно возможностей для выдвижения этой инициативы именно сейчас, в период активных дискуссий о мирных переговорах.

    По мнению Константинова, внесение компенсационного пункта в мирный план станет справедливым шагом и создаст мировой прецедент, который заставит политиков задуматься о последствиях геноцида своих территорий. Он подчеркнул, что ущерб был нанесен до начала спецоперации на Украине, а компенсация может быть добавлена в качестве 29 пункта в соглашение.

    Размер требований к Киеву за блокаду полуострова оценен в 9,7 трлн рублей. Константинов выразил уверенность в поддержке этой инициативы федеральными министерствами и ведомствами. По его словам, «признание этих исков – это признание того, что хотели нас уничтожить», и этот факт может изменить восприятие причин начала спецоперации у иностранных наблюдателей.

    Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил 12 исков юридических лиц на 5,3 млрд рублей о взыскании ущерба с властей Украины.

    Крымские власти ранее заявляли, что суммарный ущерб от водной и энергетической блокад полуострова превысил 14 трлн рублей.

    В июне 2024 года Крым выиграл иск о возмещении ущерба от энергоблокады на сумму более 3,15 трлн рублей.

    27 ноября 2025, 18:22 • Новости дня
    ВККС лишила экс-председателя Краснодарского суда Чернова статуса судьи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава Краснодарского краевого суда Александр Чернов по решению Высшей квалификационной коллегии судей официально утратил статус судьи и все связанные с этим привилегии.

    Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Решение принято коллегией по статье 15 закона «О статусе судей» на основании данных Генпрокуратуры о связях Чернова с бывшим судьей Верховного суда России Виктором Момотовым, передает ТАСС

    Такое решение автоматически приводит к утрате Черновым гарантий личной неприкосновенности, утрате принадлежности к судейскому сообществу и прекращению материального и социального обеспечения, которое давал статус судьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Совет судей России единогласно принял решение об отставке председателя Виктора Момотова.

    В Подмосковье началось судебное разбирательство по делу бывшего военного судьи Альберта Тришкина.

    Глава СК России Александр Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей. Под уголовное преследование могут попасть как действующие судьи, так и те, кто находится в отставке.

    27 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Суд признал экс-начальника СБ МВД Кубани Фролова виновным в коррупции

    Tекст: Денис Тельманов

    Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил Дмитрию Фролову девять с половиной лет лишения свободы и штраф пять млн рублей за получение взяток.

    Как передает ТАСС, бывший начальник управления собственной безопасности МВД Краснодарского края Дмитрий Фролов осужден по делу о взятках.

    Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным и назначил ему наказание – девять лет шесть месяцев в колонии строгого режима, а также штраф в пять млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

    «Фролова Дмитрия признать виновным в совершении преступлений. Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев», – говорится в официальном сообщении суда.

    В то же время Фролова оправдали за отсутствием состава преступления по статье о создании преступного сообщества. Он признан невиновным по этой части обвинения.

    Следствие утверждало, что с 2016 по 2020 год Фролов вместе с другими высокопоставленными сотрудниками МВД Кубани получал взятки за покровительство работе ГАИ и взимание денег с водителей на посту «Успенский» на федеральной трассе Р-217 «Кавказ».

    Правоохранители брали деньги за непривлечение к ответственности за нарушения ПДД и обеспечивали беспрепятственный проезд транспортных средств с незаконными грузами.

    В результате расследования в 2020 году были задержаны около пятнадцати сотрудников полиции по подозрению в получении взяток и создании преступного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгению Горлову грозит двенадцать лет строгого режима колонии по делу о взятке в шесть млн рублей.

    Военнослужащий ВС России Владимир Зеленский признан виновным во Втором Восточном окружном военном суде по делу о вымогательстве взятки.

    Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-начальнику уголовного розыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову.

    26 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Генерала Кувшинова отпустили под домашний арест

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения арестованному ранее по делу о взяточничестве и хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования для нужд военно-медицинской организации, экс-начальнику 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) МО РФ Константину Кувшинову, генерал-майора отпустили из СИЗО под домашний арест.

    Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил генералу Кувшинову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, передает ТАСС.

    В суде отметили, что решение принято на основании ситуации с ходом расследования дела. Ранее Кувшинов занимал должность начальника ФГБУ «9-й ЛДЦ» Минобороны РФ, а также являлся заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. По делу проходят также его заместитель Ирина Кирсанова и еще три фигуранта, все они находятся под различными мерами пресечения.

    В рамках расследования установлено, что в 2022 году военному лечебно-диагностическому центру Минобороны был заключен контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-сервис» на поставку медицинского оборудования на сумму более 100 млн рублей. Следствие считает, что Кувшинов, а также сотрудники указанных фирм вступили в сговор и незаконно завысили стоимость поставленного оборудования. Таким образом, по данным следователей, было похищено свыше 57 млн рублей.

    Также по делу арестован предприниматель Владимир Богданов, у которого во время обыска обнаружено незарегистрированное оружие. Он утверждает, что хранил его законно. В правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования могут появиться новые фигуранты и эпизоды преступлений коррупционной направленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Константину Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере.

