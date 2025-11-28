Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Аксенов: Главу Сакского района Крыма задержали за взятку в 2 млн рублей
Правоохранители задержали руководителя Сакского района Крыма Владислава Хаджиева по делу о получении взятки, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Задержание прошло в четверг, Хаджиева задержали с поличным при получении взятки в 2 млн рублей, указал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что коррупция равнозначна предательству, и подобным действиям не может быть никакого оправдания.
«Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме», – заключил глава Крыма.
Ранее занимавшую пост заместителя главы администрации крымского города Ялта Ирину Беломестнову лишили должности после того, как в отношении нее началось расследование дела о крупной взятке.
Суд арестовал Беломестнову до 10 января 2026 года.