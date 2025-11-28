В ООН потребовали независимого расследования убийств палестинцев Израилем

В ООН потребовали независимого расследования убийств палестинцев в Дженине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Управление верховного комиссара ООН по правам человека потребовало провести расследование убийств палестинцев израильскими военными и поселенцами. В пятницу ведомство заявило о крайней обеспокоенности после публикации видеозаписи, где двое палестинцев с поднятыми вверх руками, были расстреляны израильскими военными в районе Дженин. В УВКПЧ заявили, что подобные внесудебные расправы должны получить быструю и независимую оценку, сообщает РИА «Новости».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил мнение, что любые виновные в убийствах палестинцев должны понести полную ответственность. В сообщении организации подчеркивается необходимость срочного и независимого расследования инцидента.

Указано, что с 7 октября 2023 года по 27 ноября 2025 года израильские силы безопасности и поселенцы убили 1030 палестинцев на Западном берегу, в том числе 223 детей.

Израиль объявил о начале внутреннего расследования произошедшего. Однако в ООН указали, что заявления израильских властей, снявшие ответственность с военных, вызывают вопросы к объективности расследования. В ведомстве считают, что любое расследование, не проводимое независимым органом, может оказаться недостоверным.

ООН настаивает на прекращении безнаказанности за незаконное применение силы и требует остановить рост насилия со стороны Израиля против палестинцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки Израиля на сектор Газа привели к гибели 116 палестинцев всего за один день в июле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН заявил о попытках «похоронить» решения ООН о создании государства Палестина.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о категорическом несогласии даже с возможностью появления такой страны.



