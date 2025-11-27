Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
МВД Грузии задержало двух россиян и обвиняет в незаконном пересечении границы
Двое граждан России задержаны и обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Грузии в составе группы, сообщает МВД страны.
«Департамент пограничной полиции МВД ведет десятки уголовных дел, связанных с незаконной миграцией граждан других стран на территорию Грузии за последние годы. <...> В рамках данных мер на основании постановления судьи задержаны двое граждан России – Владимир Дубовский и Алина Савельева, которые обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Грузии в составе группы», – цитирует сообщение МВД Грузии телеканал «Рустави 2».
Следствие установило, что обвиняемые незаконно проникли в страну, минуя пограничный контроль, и в течение последних трех лет незаконно находились на территории Грузии.
Кроме того, Владимир Дубовский и Алина Савельева неоднократно обращались с ходатайством о предоставлении убежища в Департамент миграции МВД, в котором им было отказано, поскольку они не соответствовали критериям, предъявляемым к лицам, ищущим убежища.
Решение Департамента миграции в отношении россиян было обжаловано ими в судах второй инстанции, однако осталось неизменным.
Наконец, 12 ноября суд выдал санкцию на арест обоих, на основании которой сотрудники Дубовского и Савельеву задержали в качестве обвиняемых. В настоящее время задержанные переведены в следственный изолятор.