В ЦБ заявили о достаточном запасе ликвидных активов в России
Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил о наличии необходимых ликвидных активов и отсутствии рисков для финансовой стабильности страны.
Россия располагает достаточным объемом ликвидных активов, несмотря на ситуацию с замороженными резервами, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния, передает ТАСС.
По его словам, ситуация с замороженными резервами не представляет угрозы для финансовой стабильности страны. Он добавил, что текущий объем ликвидных активов позволяет Банку России эффективно выполнять свои задачи и поддерживать ключевые показатели финансового рынка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали предложения ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что европейские страны должны вернуть России ее замороженные активы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит юридический текст о возможном использовании российских замороженных активов, несмотря на протесты Бельгии.