В России решили ввести стипендию имени Менделеева для студентов и аспирантов
Для студентов и аспирантов в России будет учреждена новая стипендия имени Менделеева в области химии, инициатором которой выступила партия «Единая Россия», сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Как указал Мажуга, основными критериями при отборе станут достижения кандидата в научной или научно-практической деятельности «в области химии и химической технологии: наличие по результатам исследований и разработок публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций; получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; признание кандидата победителем международной или всероссийской олимпиады, а также иного конкурсного мероприятия», передает РИА «Новости».
По информации партии, претендовать на стипендию смогут студенты и аспиранты, добившиеся значимых результатов в исследованиях или проявившие себя на олимпиадах и конкурсах по химии и химической технологии. Получить выплаты учащиеся смогут уже в 2026 году.
В октябре Правительство утвердило список приоритетных специальностей для стипендии президента. Более 300 направлений, включающих математические, гуманитарные и технические науки, вошли в перечень для получения президентской стипендии.