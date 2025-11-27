Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская комиссия окажет финансовую поддержку странам Балтии и Финляндии, пострадавшим от введенных Евросоюзом санкций против России, сообщает Politico. Эти регионы особенно сильно пострадали из-за снижения туризма, инвестиций, а также из-за резкого падения объемов приграничной торговли.

План поддержки возглавляет комиссар по региональной политике Раффаэле Фитто, отмечает издание. Балтии и Финляндии предстоит представить свои требования на саммите стран Восточной Европы в Хельсинки 16 декабря.

По словам министра по европейским делам Литвы Сигитаса Миткуса, региону требуется особое внимание, так как геополитическая ситуация негативно сказалась на инвестициях и развитии бизнеса. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил: «Экономика Эстонии пострадала больше всего от войны, появилось множество проблем с инвестициями и рабочими местами».

Как пишет издание, объем срочной финансовой поддержки будет небольшим, так как бюджет Евросоюза почти исчерпан, а новая многолетняя финансовая программа вступит в силу только в 2028 году. При этом страны требуют предоставить прибалтийским компаниям приоритетный доступ к будущим фондам.

Чиновники из региона также обсуждают с Брюсселем возможное смягчение правил господдержки бизнесу и получение гарантий Европейского инвестиционного банка для инвесторов. Однако по оценке дипломатов, масштабной финансовой помощи в ближайшие годы ждать не стоит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еврочиновники обсуждают планы по использованию замороженных российских активов в своих интересах.

Прибалтийские страны стремятся сохранить хотя бы минимальные экономические связи с Россией, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза.