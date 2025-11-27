В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.0 комментариев
Financial Times анонсировала презентацию системы ПВО «Купол Микеланджело»
Итальянский оборонный холдинг Leonardo представит в четверг проект системы ПВО «Купол Микеланджело», сообщает газета Financial Times.
Итальянский холдинг Leonardo в четверг представит свой новый проект системы противовоздушной обороны «Купол Микеланджело», передает РИА «Новости».
По информации Financial Times, генеральный директор компании Роберто Чинголани презентует технологии, разработанные с применением искусственного интеллекта и интеграции различных средств защиты.
Как отмечается, «Купол Микеланджело» создается по образцу израильской системы «Железный купол». Особенностью проекта станет совместимость с инфраструктурой любой страны Североатлантического альянса, что достигается за счет соответствия стандартам НАТО и гибкости в интеграции с существующим вооружением.
В публикации подчеркивается, что европейские страны стремятся увеличить свои оборонные мощности на фоне напряженности в отношениях с Россией. Разработчики подчеркивают универсальность решения – система не привязана к конкретному вооружению и может настраиваться индивидуально под пользовательские условия.
