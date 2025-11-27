Financial Times анонсировала презентацию системы ПВО «Купол Микеланджело»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Итальянский холдинг Leonardo в четверг представит свой новый проект системы противовоздушной обороны «Купол Микеланджело», передает РИА «Новости».

По информации Financial Times, генеральный директор компании Роберто Чинголани презентует технологии, разработанные с применением искусственного интеллекта и интеграции различных средств защиты.

Как отмечается, «Купол Микеланджело» создается по образцу израильской системы «Железный купол». Особенностью проекта станет совместимость с инфраструктурой любой страны Североатлантического альянса, что достигается за счет соответствия стандартам НАТО и гибкости в интеграции с существующим вооружением.

В публикации подчеркивается, что европейские страны стремятся увеличить свои оборонные мощности на фоне напряженности в отношениях с Россией. Разработчики подчеркивают универсальность решения – система не привязана к конкретному вооружению и может настраиваться индивидуально под пользовательские условия.

