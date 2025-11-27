Мичков забросил шестую шайбу за «Филадельфию» в сезоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Филадельфия» одержала гостевую победу над «Флоридой» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ, передает ТАСС. В составе победителей отличились Эмиль Андре, Матвей Мичков, Тайсон Ферстер и Шон Кутюрье. Мичков забросил свою шестую шайбу в этом сезоне, доведя свой показатель до шести голов и пяти результативных передач в 22 проведенных встречах.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 14 бросков из 18, но не смог предотвратить поражение. Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин результативными действиями отметиться не смог. Брэд Маршанд и Картер Верхаге забросили шайбы за «Флориду».

После этого матча «Филадельфия» занимает шестое место в Столичном дивизионе с 27 очками после 22 игр, а «Флорида» идет на шестой строчке Атлантического дивизиона с 25 очками в 23 матчах. В следующей встрече «Филадельфия» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Флорида» примет команду «Калгари».

В других матчах дня «Бостон» победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1, вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 11 бросков из 14. «Детройт» проиграл дома «Нэшвиллу» (3:6), «Торонто» оказался сильнее «Коламбуса» в овертайме (2:1), а «Нью-Джерси» взял верх над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), при этом Павел Бучневич отметился голевой передачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Шестеркин стал первой звездой дня в НХЛ. Евгений Малкин вошел в топ-30 бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ.