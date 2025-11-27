Мбаппе принес «Реалу» победу над «Олимпиакосом» в Пирее

Tекст: Алексей Дегтярев

Матч Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и мадридским «Реалом» завершился напряженной победой гостей со счетом 4:3, передает РИА «Новости».

Килиан Мбаппе оформил покер, забив голы на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах встречи. Его первые три гола за 6 минут 42 секунды стали вторым по скорости хет-триком в истории Лиги чемпионов, уступив рекорду Мохамеда Салаха.

Греки отличились благодаря голам Чикиньо, Мехди Тареми и Аюба Эль-Кааби, однако не смогли вырвать победу. Защитник «Реала» Ферлан Менди впервые вышел в стартовом составе после пятимесячной паузы, вызванной травмой.

Успех позволил «Реалу» набрать 12 очков и занять пятое место в турнирной таблице, прервав серию из трех матчей без побед. «Олимпиакос» после третьего поражения не имеет ни одной победы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В октябре домашний матч десятого тура чемпионата Испании завершился победой мадридского «Реала», который оказался сильнее «Барселоны» благодаря голам Мбаппе и Беллингема, однако игра завершилась нестандартно – футболисты устроили массовую драку.