«Реал» победил «Барселону» в домашнем матче, в конце которого устроили драку

Футболисты матча «Реала» и «Барселоны» в конце игры устроили драку

Tекст: Ирма Каплан

«Реал» одержал волевую победу над «Барселоной» в домашней встрече десятого тура чемпионата Испании, матч завершился со счетом 2:1, передает ТАСС.

За мадридцев отличились Килиан Мбаппе на 22-й минуте и Джуд Беллингем на 43-й, а в составе каталонцев гол забил Фермин Лопес на 38-й минуте.

В середине второго тайма Мбаппе получил возможность отличиться еще раз, но не смог реализовать пенальти на 52-й минуте. Этот гол стал бы для французского нападающего знаковым, так как он вошел в историю как третий игрок в XXI веке, сумевший забивать в четырех подряд матчах между «Реалом» и «Барселоной», вслед за Роналдиньо и Криштиану Роналду.

«Мы настроены бороться до конца сезона и уверены в своих силах», – прокомментировал свою серию Мбаппе.

Однако пока футболисты на поле пытались победить или установить рекорд, у скамеек запасных разгорелась массовая драка. Желтые карточки получили бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао и запасной вратарь команды украинец Андрей Лунин.

Матч стал 305-й очной встречей команд в истории: 112 раз побеждал «Реал», «Барселона» была сильнее 129 раз, 64 раза фиксировалась ничья. Это была их первая встреча в нынешнем сезоне. По итогам тура «Реал» остается на первой строчке с 27 очками, а «Барселона» идет второй, набрав 22 очка.

