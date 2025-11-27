Роскачество доработало проект ГОСТа на шаурму

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проект национального стандарта на шаурму находится на стадии детальной доработки, передает РИА «Новости». В пресс-службе Роскачества пояснили, что после завершения этапа публичного обсуждения организация приступила к тщательному анализу поступивших предложений. В ведомстве пояснили: «Мы анализируем все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех».

В Роскачестве подчеркнули, что в работе над проектом активно участвует Центр компетенций в области пищевой безопасности организации, включая изучение ситуации на рынке общественного питания. Кроме того, ведомство обращает внимание на важную просветительскую миссию в сфере стандартов еды.

Документ должен установить единые технические требования к шаурме, соответствующие санитарным и эпидемиологическим нормам, а также передовым отраслевым практикам. Национальный институт качества стремится к тому, чтобы разрабатываемые стандарты своевременно реагировали на потребности рынка и запросы потребителей, сообщили в Роскачестве.

