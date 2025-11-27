Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.11 комментариев
Роскачество доработало проект ГОСТа на шаурму
Проект ГОСТа на шаурму находится на стадии доработки, Роскачество анализирует все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех, сообщили в пресс-службе организации.
Проект национального стандарта на шаурму находится на стадии детальной доработки, передает РИА «Новости». В пресс-службе Роскачества пояснили, что после завершения этапа публичного обсуждения организация приступила к тщательному анализу поступивших предложений. В ведомстве пояснили: «Мы анализируем все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех».
В Роскачестве подчеркнули, что в работе над проектом активно участвует Центр компетенций в области пищевой безопасности организации, включая изучение ситуации на рынке общественного питания. Кроме того, ведомство обращает внимание на важную просветительскую миссию в сфере стандартов еды.
Документ должен установить единые технические требования к шаурме, соответствующие санитарным и эпидемиологическим нормам, а также передовым отраслевым практикам. Национальный институт качества стремится к тому, чтобы разрабатываемые стандарты своевременно реагировали на потребности рынка и запросы потребителей, сообщили в Роскачестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России назвали сроки введения стандарта ГОСТ на шаурму. В России приняли решение о подготовке ГОСТов для этого популярного блюда. Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Петербурга.