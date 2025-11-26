  • Новость часаБПЛА атаковали Ростовскую область
  Лента новостей
    В Латвии увольняют прикормленных русофобов
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    Суд признал актрису Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков
    Каллас потребовала сократить численность армии России
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 36 человек
    Суд закрыл последнее дело против Трампа о вмешательстве в выборы
    В США во время экскурсии по винному погребу украли вина на 38 тыс. долларов
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    26 ноября 2025, 22:06 • Новости дня

    В США умерла пережившая 20 президентов черепаха

    @ HOWARD LIPIN/ZUMA/Reuters

    В Сан-Диего умерла галапагосская черепаха по имени Грамма. Ее жизнь прошла при 20 президентах США, она пережила две мировые войны, эру появления автомобилей и самолетов.

    Галапагосская черепаха по кличке Грамма, почти столетие прожившая в зоопарке Сан-Диего и ставшая его главным талисманом, умерла на 141-м году жизни. По словам сотрудников, это была «добрая и застенчивая» обитательница, любившая плоды кактуса, пишет The Washington Post.

    В зоопарке сообщили, что Грамма десятилетиями была символом усилий по сохранению редких видов рептилий. Родившаяся в конце президентства Честера Артура в 1884 году, она стала свидетелем больших перемен: от появления автомобилей и компьютеров до развития интернета и искусственного интеллекта.

    Как предполагают специалисты, первые годы жизни черепаха провела на Галапагосских островах. В конце 1920-х или начале 1930-х годов ее привезли в США в рамках экспедиций, призванных спасти галапагосских гигантов, численность которых тогда стремительно сокращалась. В 1930 году Грамма оказалась в Сан-Диего – одной из восьми черепах, отправленных туда для создания «страховых» популяций.

    К середине XX века стало ясно, что виду угрожает исчезновение. В 1960–1970-е годы начались масштабные программы разведения в неволе, благодаря которым численность гигантских черепах выросла с менее чем шести тыс. до нынешних 30 тыс. Особым символом успеха стал Диего – другой обитатель зоопарка Сан-Диего, ставший отцом более 800 детенышей. Грамма же в этой программе считалась «самой покладистой из самок».

    Она прожила долгую, тихую и уважаемую жизнь местной знаменитости. Детям она запомнилась как терпеливая и дружелюбная черепаха, на которойкогда-то разрешали сидеть верхом. В старости у Граммы появились тяжелые костные заболевания, распространенные среди долгоживущих гигантских черепах. Состояние ухудшилось настолько, что сотрудники приняли решение об эвтаназии.

    В зоопарке подчеркнули, что Грамма стала связующим звеном для нескольких поколений работников, посетителей и ученых: «Это была честь – заботиться о такой удивительной черепахе».

    Ранее жительница Миссисипи застрелила сбежавшую лабораторную обезьяну. А обанкротившийся зоопарк финского города Эхтари продали за один евро.

    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    26 ноября 2025, 04:17 • Новости дня
    Трамп назвал перспективы Украины в войне

    @ Craig Hudson/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

    Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

    Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

    Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

    Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

    Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 03:47 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    «Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что не устанавливает для себя строгого дедлайна для достижения соглашения. Отвечая на вопрос о ранее упоминавшейся дате 27 ноября как о дедлайне для Киева принять условия сделки, он пояснил, что, по его информации, Киев намерен принять решение в ближайшее время.

    Американский лидер добавил, что Европа обязательно примет участие в будущих гарантиях безопасности по украинскому урегулированию. Он заявил, что «Европа действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом при условии участия европейских представителей. Министр армии США Дэниел Дрисколл должен приехать в Киев на этой неделе. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отметил, что подготовка встречи между Зеленским и Трампом будет вестись основательно и оперативно.

    26 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    NYP: Ермак тяжело отреагировал на слова Трампа о встрече с Путиным и Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак тяжело воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Заявление Трампа появилось, пока Ермак давал интервью изданию, в этот момент он говорил о надежде на подписание американо-украинского плана между Трампом и Зеленским, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    «Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность», – говорится в публикации.

    Также глава офиса Зеленского заявил, что Трамп может быстро изменить свою позицию в отношении урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, Трамп заявлял, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может пройти после окончательного согласования соглашения о завершении боевых действий на Украине.

    Также Трамп констатировал, что на Украине фронт «движется только в одном направлении», а киевский режим не способен удерживать территорию под контролем.

    25 ноября 2025, 22:42 • Новости дня
    Зеленский потребовал присутствия европейцев на встрече с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    «Я готов встретиться с президентом Трампом – есть деликатные вопросы для обсуждения. Но со мной на переговорах должны быть европейские партнеры», – приводит слова Зеленского РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Он также заявил, что переговоры с Соединенными Штатами Америки в Женеве в прошедшие выходные показали «хороший результат». По его словам, украинская и американская команды разработали рамочный документ, который сейчас обсуждается сторонами. Зеленский выразил готовность работать над этими договоренностями в тесной связке с США и участием Трампа, а также вместе с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина рассчитывает на организацию визита Зеленского в США для обсуждения мирного плана с  Трампом уже в ноябре. Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака пишет, что Зеленский хочет встретиться с Трампом как можно скорее, предположительно в День благодарения, 27 ноября. Советники Зеленского опасаются ухудшения отношений с Трампом из-за визита.

    25 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным, а Дрисколлу – с украинцами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о направлении своего спецпосланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Также Трамп сообщил, что в это же время министр армии США Дэн Дрисколл проведет «встречу с украинцами», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство американским планом и потребовали внести изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия, на которые Украина не согласится. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить план с Трампом, но настоял на присутствии представителей Европы.


    26 ноября 2025, 03:58 • Новости дня
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    «Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп назвал Кушнера «умным парнем». По словам Трампа, «они собираются встретиться с президентом Путиным», вероятно, «на следующей неделе в Москве».

    По его словам, Россия назначила дату для встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в Киев ожидается визит министра армии США Дэниела Дрисколла. Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    26 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    У водителя BMW отняли машину за опасный дрифт в Смоленске ради девушки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У 38-летнего жителя Смоленска и конфисковали дорогой спортивный автомобиль BMW M4 Competition стоимостью около 10 млн рублей из-за того, что он устроил опасный дрифт на оживленной дороге.

    В августе водитель BMW M4 Competition на проспекте Гагарина выехал на встречную полосу, проигнорировал красный свет и пересек дорожную разметку, совершая круговые маневры, передает РИА «Новости».

    После инцидента нарушитель сам явился в полицию, признал вину и раскаялся в содеянном. По словам мужчины, все происходящее он сделал, чтобы привлечь внимание девушки и прохожих.

    Суд назначил водителю штраф в 150 тыс. рублей и конфисковал автомобиль стоимостью около 10 млн рублей в собственность государства. Приговор вступит в силу после рассмотрения возможной апелляции.

    Явка с повинной, признание вины и раскаяние стали смягчающими обстоятельствами.

    В сентябре в Благовещенске водители устроили ночью опасный дрифт на главной площади города, их наказали административными штрафами и изъятием автомобилей.

    До этого Благовещенске завели уголовное дело после того, как водитель устроил опасный дрифт на оживленном перекрестке.

    26 ноября 2025, 10:08 • Новости дня
    У пресс-секретаря Трампа нашли родственницу-нелегалку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В США сотрудники иммиграционного контроля задержали Бруну Каролину Феррейру, связанную семейными узами с пресс-секретарем президента страны Дональда Трампа Кэролайн Ливитт.

    Дальняя родственница Кэролайн Ливитт задержана американскими силовиками, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    Источники телеканала пояснили, что речь идет о Бруне Каролине Феррейре, которая признана нелегальной мигранткой из Бразилии, ее виза просрочена с 1999 года.

    Министерство внутренней безопасности США назвало ее причастной к нарушению законов о пребывании в стране. В начале ноября Феррейра была задержана в Массачусетсе по подозрению в нанесении побоев и помещена в центр ICE в Луизиане.

    Источники указали, что племянник Кэролайн Ливитт, которого касается семейное родство, с самого детства проживает с отцом в Нью-Гэмпшире и не поддерживает контактов с матерью. Ливитт отказалась от комментариев касательно ситуации с родственницей.

    Летом Трамп поручал федеральным ведомствам расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

    По данным прессы, с начала 2025 года США депортировали более 515 тыс. нелегальных мигрантов, а общее число покинувших страну превысило 2 млн человек.

    26 ноября 2025, 02:58 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о скором визите Дрисколла в Киев

    Tекст: Антон Антонов

    На этой неделе в Киев ожидается визит министра армии США Дэниела Дрисколла, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Ермак заявил, что провел телефонные переговоры с Дрисколлом. «Как было определено президентом Трампом, мы ожидаем министра армии в Киеве на этой неделе», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ермак сообщил, что Киев собирается «как можно скорее» договориться о мерах, которые требуются для завершения конфликта на Украине. Глава офиса Зеленского подчеркнул, что предстоящая встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом будет подготовлена «основательно и оперативно». Он не раскрыл дополнительные детали о возможной встрече двух лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что направит своего спецпосланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а Дрисколл проведет встречу с украинцами. Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после окончательного согласования или выхода на финальную стадию соглашения о завершении боевых действий на Украине.

    26 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп-младший: Критики Уиткоффа хотят срыва мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил против атак на спецпосланника Стива Уиткоффа на фоне подготовки его визита в Москву.

    Сын президента США Дональд Трамп-младший обратился к противникам специального посланника Стива Уиткоффа, подчеркнув в социальной сети X, что «почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже!», - цитирует Трампа-младшего РИА «Новости».

    Трамп-младший считает, что большинство противников Уиткоффа не имеют практического опыта заключения успешных сделок. По мнению сына президента США, именно эти критики пытаются сорвать работу по мирным договорам, затягивая конфликт.

    Комментарий Дональда Трампа-младшего появился на фоне подготовки визита Стива Уиткоффа в Москву. Эта поездка рассматривается как часть усилий по достижению мирных договорённостей на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информации о точных датах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пока нет.

    Напомним, президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах по вопросам урегулирования ситуации на Украине недопустима.

    Уиткофф, комментируя инцидент, допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    26 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    NYT: Би-би-си вырезала критику Трампа из лекции историка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Голландский историк Рутгер Брегман заявил, что Би-би-си по совету юристов удалила его фразу о Дональде Трампе как о самом открыто коррумпированном президенте США в истории, пишет The New York Times.

    Британская телерадиокомпания Би-би-си оказалась в центре нового скандала после того, как голландский историк Рутгер Брегман обвинил вещателя в цензуре, сообщает The New York Times.

    По его словам, из первой из четырех лекций Reith Lectures, прозвучавшей во вторник на Би-би-си Radio 4, была удалена его реплика о Дональде Трампе как о самом открыто коррумпированном президенте США.

    Брегман рассказал, что об удалении высказывания ему сообщили за день до эфира, сославшись на рекомендации юридической службы Би-би-си и ситуацию с угрозой судебного иска со стороны Трампа. Би-би-си, по словам Брегмана, отмечала, что «юридическая ситуация сыграла свою роль», а ранее этого не произошло бы. В интервью он заявил: «Я просто глубоко огорчен этим. Я также озадачен. Я не думал, что они так поступят».

    В Би-би-си заявили, что все выпуски, включая лекции, должны соответствовать редакционным стандартам компании, и подобные правки не являются необычными. В компании не стали уточнять, связано ли это с судебной угрозой Дональда Трампа, который ранее пригрозил судиться с Би-би-си на сумму от одного до пяти млрд долларов за документальный фильм о выступлении Трампа в день событий у Капитолия.

    История вызвала широкий резонанс в британских СМИ, а также стала поводом для критики со стороны представителей Белого дома. Стивен Чунг, директор по коммуникациям Белого дома, осудил приглашение «ярого критика президента США» для выступления.

    Кроме того, скандал вокруг документального фильма о Трампе привел к отставке двух топ-менеджеров Би-би-си: генерального директора Тима Дэви и исполнительного директора Би-би-си News Деборы Тернес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Британии выразили сомнения в соответствии Би-би-си профессиональным стандартам. Шведский телеканал SVT смонтировал выступление Дональда Трампа по примеру Би-би-си.

    Руководство Би-би-си отказалось выплачивать компенсацию Трампу.

    26 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Автоаукцион блогера в Твери закончился штрафами для участников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники Госавтоинспекции Твери выявили многочисленные нарушения на мероприятии с продажей дешевых подержанных автомобилей, собравшем сотни автолюбителей, автомобильный аукцион устроил блогер, известный как Никитос.

    Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 20 административных правонарушений в ходе несанкционированного автоаукциона, организованного известным блогером Никитосом, передает РИА «Новости».

    Встреча состоялась 23 ноября на территории Тверского областного ипподрома и собрала несколько сотен участников. По данным полиции, мероприятие включало продажу машин с начальной стоимостью от 1 тыс. рублей.

    Многие автомобилисты допустили нарушения, связанные с регистрацией транспортных средств, превышением допустимого уровня шума и выхлопных газов, а также установкой нештатных световых приборов. Дополнительно были зафиксированы случаи управления технически неисправными автомобилями и непредоставления преимущества пешеходам.

    В ведомстве отметили, что благодаря блогеру удалось собрать всех нарушителей в одном месте.

    Все материалы переданы для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Сам блогер анонсировал аукцион в своем Telegram-канале как «распродажу ведер». На YouTube у канала Никитоса насчитывается почти 1,5 млн подписчиков.

    В 2018 году в Шанхае в больницу попали 18 человек в результате выезда автофургона на тротуар во время автоаукциона.

    26 ноября 2025, 16:42 • Новости дня
    Четыре человека пострадали в столкновении автобусов в Челябинске

    Четыре пассажира получили травмы после столкновения автобусов в Челябинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате столкновения автобуса и маршрутного такси на Свердловском проспекте в Челябинске медицинскую помощь понадобилась четырем пассажирам, сообщили в ГАИ города.

    Столкновение двух маршрутных автобусов произошло в центре Челябинска, передает ТАСС. По информации Госавтоинспекции города, авария случилась примерно в 13:30 по местному времени (11:30 мск) у дома 40а на Свердловском проспекте.

    В ДТП попали автобус маршрута №22А под управлением 40-летнего мужчины и маршрутное такси «ПАЗ» маршрута №92, за рулем которого находился 41-летний водитель. В результате столкновения травмы получили четыре пассажира: двое из автобуса и двое из маршрутного такси.

    Сейчас сотрудники дорожной полиции продолжают выяснять причины и детали происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Челябинске автобус столкнулся с опорой моста, в результате чего были госпитализированы 12 человек, в том числе ребенок.

    Год назад в Челябинской области автобус, перевозивший 25 детей, опрокинулся в кювет из-за снегопада, трое ребят получили травмы и их состояние оценивается как удовлетворительное.

    В феврале 2024 года в Чебаркульском районе перевозивший детей автобус опрокинулся, двое детей были госпитализированы.

    26 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Суд закрыл последнее дело против Трампа о вмешательстве в выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против главы США Дональда Трампа, которое было связано с предполагаемым вмешательством в выборы президента США в 2020 году.

    Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа, связанное с его якобы попытками вмешаться в президентские выборы 2020 года, передает РИА «Новости». Согласно опубликованному решению, суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков.

    «Поскольку обвинение ходатайствовало о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков, суд удовлетворяет это ходатайство. Дело настоящим прекращается в полном объеме», – цитируется решение суда в сообщении агентства.

    Напомним, Трампу и еще 18 обвиняемым инкриминировались попытки изменить итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии «рэкетирскими» методами. Среди предъявленных обвинений значились попытки давления на чиновников с целью поиска дополнительных голосов, а также формирование альтернативного списка выборщиков. Позднее часть обвинений была снята, а теперь уголовное дело полностью прекращено.

    Напомним, в январе 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

    Посольство России в Гвинее-Бисау переведено в режим повышенной готовности
    Госбезопасность Приднестровья выявила вмешательство спецслужб Молдавии в выборы
    В Минтрансе назвали дату запуска беспилотных трамваев в России
    Объявлено о повышении стоимости проезда в городском транспорте Москвы
    На Украине жена зарезала мужа за пророссийскую позицию
    В США умерла пережившая 20 президентов черепаха
    Кадышева получила иск за исполнение чужой песни

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

    Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

