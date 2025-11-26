В США умерла пережившая 20 президентов черепаха

Галапагосская черепаха по кличке Грамма, почти столетие прожившая в зоопарке Сан-Диего и ставшая его главным талисманом, умерла на 141-м году жизни. По словам сотрудников, это была «добрая и застенчивая» обитательница, любившая плоды кактуса, пишет The Washington Post.

В зоопарке сообщили, что Грамма десятилетиями была символом усилий по сохранению редких видов рептилий. Родившаяся в конце президентства Честера Артура в 1884 году, она стала свидетелем больших перемен: от появления автомобилей и компьютеров до развития интернета и искусственного интеллекта.

Как предполагают специалисты, первые годы жизни черепаха провела на Галапагосских островах. В конце 1920-х или начале 1930-х годов ее привезли в США в рамках экспедиций, призванных спасти галапагосских гигантов, численность которых тогда стремительно сокращалась. В 1930 году Грамма оказалась в Сан-Диего – одной из восьми черепах, отправленных туда для создания «страховых» популяций.

К середине XX века стало ясно, что виду угрожает исчезновение. В 1960–1970-е годы начались масштабные программы разведения в неволе, благодаря которым численность гигантских черепах выросла с менее чем шести тыс. до нынешних 30 тыс. Особым символом успеха стал Диего – другой обитатель зоопарка Сан-Диего, ставший отцом более 800 детенышей. Грамма же в этой программе считалась «самой покладистой из самок».

Она прожила долгую, тихую и уважаемую жизнь местной знаменитости. Детям она запомнилась как терпеливая и дружелюбная черепаха, на которойкогда-то разрешали сидеть верхом. В старости у Граммы появились тяжелые костные заболевания, распространенные среди долгоживущих гигантских черепах. Состояние ухудшилось настолько, что сотрудники приняли решение об эвтаназии.

В зоопарке подчеркнули, что Грамма стала связующим звеном для нескольких поколений работников, посетителей и ученых: «Это была честь – заботиться о такой удивительной черепахе».



