Туск заявил о невозможности навязывания Польше признания однополых браков

Tекст: Дарья Григоренко

«Я бы хотел всех успокоить – не будет так, что Евросоюз сможет нам по этому вопросу что-то навязать», – отметил Туск в прямом эфире в соцсетях канцелярии, передает ТАСС.

Премьер добавил, что власти страны сейчас ищут компромиссные правовые решения, которые поддержит большинство в парламенте. По его словам, такой подход позволит учитывать как обязательства Польши в рамках Евросоюза, так и позиции польского общества.

Ранее Высшая судебная инстанция Евросоюза вынесла решение, согласно которому Польше предстоит официально признавать гомосексуальные браки (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), заключенные польскими гражданами за рубежом.

Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, в Польше развернулась борьба между представителями ЛГБТ-сообщества и христианскими организациями. Между тем на прошлой неделе в Швеции церковь отказала в трудоустройстве тем, кто не поддерживает венчание однополых пар.