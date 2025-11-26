Телеведущего Соловьева собирались убить с помощью яда в пицце

Tекст: Алексей Дегтярев

«Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через «Яндекс еду», перехватываем заказ и подсовывем ему отравленную пиццу», – говорилось на этой аудиозаписи, передает ТАСС.

Отмечается, что на аудио был записан разговор Пронского и другого соучастника Владимира Белякова.

Ранее сам журналист сообщал, что житель города Димитровград Ульяновской области планировал покушение на него.

В 2022 году в России задержали других подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева, они собирались совершить убийство по заданию СБУ, подорвав автомобиль телеведущего.