Верховный суд поддержал жертву мошенников в споре с банком
Решения отказавших жителю Липецкой области в признании недействительным кредита, заключенного преступниками судов признаны недействительными Верховным судом России.
Истец обратился с требованием признать кредитный договор на сумму более 858 тыс. рублей незаключенным и недействительным, передает ТАСС.
Мужчина пояснил, что злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка, убедили его установить приложение, через которое получили удаленный доступ к его телефону и оформили кредит.
Суд первой инстанции удовлетворил иск и аннулировал кредитный договор. Однако апелляционный суд отменил это решение, сославшись на дистанционный характер заключения договора и правильные действия банка по предотвращению подозрительной активности.
Кассационная инстанция тоже поддержала этот вывод. Верховный суд в кассационной жалобе признал доводы жителя заслуживающими внимания и отправил дело на новое рассмотрение.
