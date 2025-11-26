Ушаков сообщил о неожиданной встрече спецслужбы России и представителя США в ОАЭ

Ушаков сообщил о неожиданной встрече представителя США и спецслужб России в ОАЭ

Tекст: Вера Басилая

По словам Ушакова, спецслужбы России и Украины регулярно проводят встречи в ОАЭ для обсуждения сложных и чувствительных вопросов, передает ТАСС.

Ушаков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что во время одной из таких встреч неожиданно появился новый представитель Соединенных Штатов, курирующий украинскую тематику.

По его словам, этот представитель предварительно планировал встречу с украинской стороной, а разговор с российской делегацией стал неожиданным для всех участников.

Кроме того, Ушаков прокомментировал роль Евросоюза в украинском урегулировании. Он заявил, что европейские страны вмешиваются в переговорный процесс излишне активно и ненужно.

Ранее Ушаков заявил, что мирный план США по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что линия Европы «никому не интересна».

Лавров также указал, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года.