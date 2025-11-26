Инвесторы из ОАЭ решили построить в Грузии два города за 6,6 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Выступая в парламенте, премьер-министр сообщил, что в совместной компании доля грузинского государства составит одну треть, при этом грузинская сторона «не берет на себя никаких финансовых обязательств или гарантий, участвуя в проекте территориями».

Проект, который начнется в будущем году, а завершится примерно через десять лет, осуществится на территории в 850 гектаров, из которых 600 – в Аджарии, а 250 – в Тбилиси.

«Инвестор обязуется полностью обеспечить финансирование проекта, осуществить его менеджмент», – отметил Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что в соглашении, которое носит конфиденциальный характер, нет никаких некоммерческих пунктов, в частности, не имеют под собой оснований вопросы общественности о строительстве инвесторами мечетей.

Премьер-министр отметил, что проект будет осуществляться под грузинской юрисдикцией, а в случае возникновения споров, они будут рассматриваться Цюрихским арбитражем.

По его словам, во время строительства будет создано 24 тыс. рабочих мест за счет грузинских строительных компаний, а после его завершения – восемь тысяч на постоянной основе.

Оппозиция выступает против этого проекта как «арабизации Грузии» и говорит, что попытается сорвать его. Власти также говорят о скоординированной кампании антиправительственных СМИ по очернению проекта.