Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи

Политолог Шеслер: Образование излечит Донбасс и Новороссию от украинской лжи
В Донбассе и Новороссии пока еще заметны следы антироссийской пропаганды Украины. Для ее устранения российским властям придется делать упор на образовательных проектах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала утвержденную Владимиром Путиным Стратегию государственной национальной политики.
«На протяжении всего последнего десятилетия простым украинцам насаждалась идеология национализма. Она проникла во все сферы общества – от СМИ до системы образования и научной деятельности. Эта культура считалась главенствующей, а любое противодействие оной приравнивалось практически к преступлению против государства», – напомнила политолог Лариса Шеслер.
Причем коснулись эти процессы, в том числе Донбасса и Новороссии, которые в 2022 году вернулись в состав Российской Федерации. «Если мы возьмем Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году, то, во-первых, жителей полуострова не так сильно задел националистический угар, а во-вторых, он уже во многом нейтрализован российской действительностью. Что касается Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, а также других населенных пунктов, то там от влияния киевских властей серьезно пострадали головы как взрослых, так и детей», – детализировала собеседница.
Другими словами, воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией, с одной стороны, дало большой позитивный патриотический импульс, но с другой – в регионах еще заметны последствия агрессивной антироссийской пропаганды. «Излечение» субъектов – комплексная и непростая задача, подчеркнула политолог. «Чтобы устранить все негативные последствия, придется делать упор на образовании», – считает Шеслер.
«На мой взгляд, в школах и вузах нужно вводить дополнительные курсы, посвященные разоблачению тотальной лжи Украины. В них, возможно, стоит представить идеи, например, академика Петра Толочко, историка Олеся Бузины, а также некоторых других мыслителей, которые разоблачали преступное содержание бандеровской идеологии», – рассуждает спикер.
Она напомнила, что с этой целью уже создаются научно-исследовательские центры, один из них – в Мелитополе. При этом работа в зависимости от возрастной категории людей будет отличаться, продолжила эксперт. «В этом случае нужно обращаться к нашему общему историческому прошлому, к нашим победам во время Великой Отечественной войны, к нашей общей культуре. Важно составлять специальные культурные программы, которые будут продвигать соответствующие идеи», – заключила Шеслер.
Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.
«Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.
Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.
Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.
«Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.
Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.