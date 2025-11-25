Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы объединились в проекте ЕР «Выбор сильных»
В Москве на форуме партийного проекта «Выбор сильных» состоялось уникальное объединение трех крупнейших федераций единоборств – самбо, дзюдо и спортивной борьбы, инициированное «Единой Россией» в рамках реализации национальной задачи по развитию массового спорта.
Мероприятие объединило порядка 300 специалистов, тренеров, спортсменов и организаторов из разных регионов страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники обсудили успешные практики по популяризации единоборств, обменялись опытом мотивации молодежи к занятиям спортом и рассмотрели пути повышения доступности секций и спортивных школ в городах и малых населенных пунктах.
В рамках дискуссий было отмечено, что синергия между федерациями позволит создать эффективные модели тренировочного процесса, повысить организацию соревнований и обеспечить безопасность участников. Представители «Единой России» подчеркнули, что дальнейшая интеграция практик дзюдо, самбо и спортивной борьбы внесет вклад в достижение национальной цели, определенной президентом – сделать спорт частью повседневной жизни каждого гражданина.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что личный пример ведущих спортсменов и комплексный подход повышают мотивацию молодежи к занятиям спортом и формированию прочных нравственных ориентиров. Он заявил: «Проект обеспечивает не только физическую подготовку молодых людей. Он помогает закалить характер, сформировать твердые нравственные ориентиры, воспитывает настоящих победителей и патриотов». Якушев добавил, что проект продолжит расширение и откроет новые секции в различных городах, уделяя внимание развитию единоборств в сельских регионах, а также обновлению спортивных объектов.
Министр спорта Михаил Дегтярев выразил благодарность партии и федерациям за создание условий, в которых каждый ребенок может реализовать спортивный потенциал. В Донецкой Народной Республике, как отметил глава региона Денис Пушилин, проект делает акцент на патриотическом воспитании молодежи и пропаганде здорового образа жизни через занятия самбо, дзюдо и борьбой. В народную программу «Единой России» включено обеспечение равного доступа к физической культуре, вовлечение широкой аудитории к спорту и популяризация единоборств на всей территории страны.
Проект «Выбор сильных» уже демонстрирует реальные результаты: появляются новые спортивные площадки, программы массовых мероприятий и поддержки молодых тренеров, внедряются современные методы обучения и подготовки юных спортсменов. По итогам форума участники договорились о совместной реализации новых инициатив, расширении региональных программ и разработке единой системы продвижения спорта для молодежи по всей стране.