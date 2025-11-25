Филолог: Марьино и Внуково не заставят исчезнуть падежи из русского языка

Филолог Пестова оценила угрозу исчезновения падежей в русском языке

Tекст: Татьяна Косолапова

«Вопрос о склоняемости топонимов типа Царицыно, Домодедово, Шереметьево, Переделкино – один из самых популярных среди лингвистов. Формулировка нередко звучит «перевернуто»: «Почему вдруг начали склонять Марьино и Внуково? Раньше ведь никогда не склоняли!». Однако старой нормой является изменение географических названий по падежам. В середине XX века подобное склонение было единственным для культурной элиты», – говорит Пестова.



Она рассказывает, что первоначально несклоняемые формы употреблялись в речи географов, картографов и военных для исключения путаницы. Повлиял и официальный стиль: логика однозначности перекочевала в официальную коммуникацию, закрепляясь в документации. Кроме того, процесс унификации произошел и с фамилиями, которые стали неизменяемыми. А в целом язык стремится к упрощению грамматических правил, что делает несклоняемый вариант более удобным.

Филолог напоминает: географические названия на -ово, -ево, -ино, -ыно не склоняются с родовым словом. Например, правильно: «в аэропорту Внуково», «из деревни Простоквашино». Если родового слова нет, допустимы оба варианта – склоняемый и несклоняемый.

«Причина исчезновения склонений у топонимов на -ово, -ево, -ино, -ыно – результат взаимодействия нескольких факторов: от профессионального требования однозначности до языковых моделей и общей тенденции к унификации. Литературная норма сегодня конкурирует с разговорной и профессиональной тенденцией», – считает собеседница.

Она замечает, что в речи людей изменяются не только топонимы, но и другие слова. Например, раньше говорили «выпить чаю», а сейчас – «выпить чай». «Среди причин этого процесса смысловая избыточность и упрощение модели. То есть, разница между «выпить чай» и «выпить чаю» часто не является смыслоразличительной. Переход к винительному падежу упрощает конструкцию. Переход от «выпить чаю» к «выпить чай» – закономерный этап в развитии языка, демонстрирующий отказ от специализированных значений в пользу более общих конструкций. Это вектор развития от синтетической к аналитической системе», – объясняет Пестова.

Филолог отмечает, что сейчас наблюдается тенденция к сокращению падежных форм, но говорить о полном отмирании падежей считает преждевременным. «Падежи – это грамматический каркас, который удерживает смысл высказывания. Убирая падежи, фраза теряет структуру, и предложение перестает быть русским. Угрозы исчезновения падежей нет, а пока мы наблюдаем постоянную адаптацию системы», – подытожила Пестова.