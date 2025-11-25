Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.0 комментариев
Глава Минфина Силуанов заявил о постоянной работе над «проблемными точками» бюджета
Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что федеральный бюджет России разрабатывается с учетом текущих экономических вызовов и поддерживает сбалансированную финансовую политику.
Министр финансов России Антон Силуанов в Совете Федерации рассказал о постоянной работе министерства по поддержанию сбалансированности бюджета, передает ТАСС.
По его словам, специалисты ведомства выделяют проблемные точки, уделяя особое внимание региональным бюджетам с разной степенью обеспеченности.
Силуанов отметил, что в этом году наблюдается снижение поступлений по налогу на прибыль, что связано с общим замедлением экономики.
«Мы следим за бюджетной сбалансированностью, видим проблемные точки. В первую очередь мы видим, что снижается в текущем году в связи с охлаждением экономики поступление налога на прибыль», – заявил Силуанов.
Он уточнил, что снижение поступлений налога на прибыль затронуло в первую очередь регионы с высокой бюджетной обеспеченностью. В то же время поступление налога на доходы физических лиц выросло примерно на 13%, что, по словам министра, практически компенсирует уменьшение налоговых поступлений по другим статьям. Снижение налога на прибыль составило примерно 6% по сравнению с прошлым годом.
Силуанов добавил, что новый бюджет сформирован с ориентацией на сбалансированную политику и предусматривает ответ на возможные экономические риски в ближайшие три года. По его словам, это позволит Банку России иметь больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики и повысить устойчивость к внешним вызовам при реализации государственных задач.
Министр финансов России Силуанов объявил, что министерство работает над инициативой по сокращению скрытых доходов для увеличения поступлений в социальные фонды и федеральный бюджет.
Государственная Дума 20 ноября приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
Законом предусмотрено увеличение ВВП в 2026 году на 1,3%, а за три года – почти на 7% до 276 трлн рублей.