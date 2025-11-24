Киев заявил о сокращении мирного плана Трампа до 19 пунктов

FT: Украина заявила о сокращении до 19 пунктов плана Трампа по Украине

Tекст: Вера Басилая

По данным FT, мирный план по Украине, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, значительно изменился, сообщает Lenta.ru. Изначально в документе было 28 пунктов, однако теперь их осталось 19. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Александр Бевз, подчеркнув, что ни одно замечание Киева не осталось без внимания.

По словам Бевза, часть позиций полностью исключили, другие подверглись существенным правкам. Собеседники Bloomberg сообщили, что из документа убрали пункт об использовании замороженных российских активов: ранее планировалось направить 100 млрд долларов в фонд восстановления Украины с распределением прибыли между США и реализацией американо-российских проектов.

Стоит отметить, что представители Киева публично подтвердили масштабные корректировки плана, тогда как Вашингтон официально изменений пока не комментировал.

США предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступки Киева по части Донбасса и предоставление России экономических и политических преференций.

Европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

Европейский Союз выдвинул собственный план урегулирования на Украине из 24 пунктов, который включает международный контроль и постепенное снятие санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с выдвинутым планом по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и официальной информации по этому вопросу нет.

