Четвертый беспилотник сбили по пути к Москве за 2,5 часа

Tекст: Денис Тельманов

Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщает ТАСС. Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале: «Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

По словам Собянина, за последние два с половиной часа система ПВО уничтожила уже четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Подробности о возможных повреждениях инфраструктуры или пострадавших пока не приводятся.

Экстренные и профильные службы продолжают работу на местах падения обломков для уточнения обстоятельств произошедшего и ликвидации последствий инцидентов. Обновления по ситуации обещают сообщать по мере поступления новой информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили третий беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Беспилотный летательный аппарат, летевший к Москве, уничтожили днем в понедельник. За шесть часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.