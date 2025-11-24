Суд Франции позволил крупному наркоторговцу покинуть тюрьму

Стало известно о разрешении наркобарону покинуть тюрьму без охраны

Tекст: Денис Тельманов

Судья по исполнению наказаний разрешил крупному наркобарону Уайхиде Бен Файзе, содержащемуся в специализированном блоке тюрьмы Ванден-ле-Вьей, покинуть учреждение в понедельник для поездки на собеседование, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Согласно информации агентства, заключенный отправился в Лион, чтобы встретиться с потенциальным работодателем, и должен вернуться обратно до 21.00 по местному времени.

Сопровождение для него не предусматривалось, несмотря на то, что ранее Бен Файзе уже совершал побег из другой тюрьмы во время медицинской транспортировки в 2014 году. Он отбывает срок до 2029 года.

Руководство тюрьмы изначально выступало против такого решения, однако суд города Дуэ подтвердил разрешение на кратковременный выход, несмотря на апелляцию прокуратуры.

Эта ситуация вызвала резкое недовольство среди профсоюзов пенитенциарных работников. Генеральный секретарь регионального профсоюза UFAP UNSa Justice Томас Вогран заявил: «Мы говорили, что их нужно отрезать от мира… а сегодня их выпускают на свободу, еще и одних».

В ответ на инцидент министр юстиции Франции Жеральд Дарманен подчеркнул необходимость реформирования законодательства и пообещал представить соответствующий законопроект в начале 2026 года. В ноябре министерство юстиции уже отстранило от работы начальника тюрьмы Ренн-Везен за нарушения условий безопасности.

