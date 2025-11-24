Кевин Спейси опроверг домыслы о своей бездомности

Кевин Спейси опроверг слухи о бездомности, заявив о постоянных рабочих поездках

Tекст: Мария Иванова

Голливудский актер Кевин Спейси опроверг появившиеся слухи о том, что он стал бездомным, передает РИА «Новости».

Артист объяснил, что его слова в интервью газете Telegraph были неверно истолкованы, и на самом деле он просто много путешествует по работе и временно проживает в гостиницах и съемном жилье.

В видеообращении в соцсети X Спейси заявил: «Обычно я не занимаюсь тем, что поправляю СМИ, иначе у меня почти не оставалось бы времени ни на что другое... Но в свете недавних статей, в которых утверждается, что я бездомный, я решил, что должен отреагировать... Мы все знаем, что есть много тех, кто действительно, в самом деле, живет на улице или в своей машине или находится в ужасном финансовом положении, и я от всей души им сочувствую. Но даже из самой статьи понятно, что я не один из них и что я не пытался утверждать обратное».

После публикации материала в Telegraph, со слов актера, с ним связались тысячи людей, предлагавших помощь и приглашение пожить у них. Спейси подчеркнул, что был тронут подобным вниманием и поддержкой.

Он отметил, что работа вынуждает его практически постоянно находиться в разъездах, а временным жильем для него становятся отели и дома через сервис Airbnb. Актер добавил, что ему было неприятно, что Telegraph использовала вводящий в заблуждение заголовок ради просмотров.

Организаторы недавнего концерта Кевина Спейси на Кипре сообщили, что его райдер крайне скромный и включает только чай, мед и воду. Напомним, что в 2022 году власти Британии обвиняли актера в сексуальных домогательствах, однако в июле 2023 года суд присяжных полностью оправдал Спейси.

Ранее сообщалось, что Кевин Спейси якобы признал себя бездомным.

В мае актера пригласили в Канны для вручения престижной награды.