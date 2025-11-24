Психотерапевт: Отсроченная жизнь – главный враг живущих будущим людей

Психотерапевт Кульгавчук составил портрет желающих отправиться на 50 лет в будущее

Tекст: Татьяна Косолапова

«Те, кто рвется в будущее – это первопроходцы с тревогой в сердце. Они ориентированы ориентация на результат и возможность. Человек, испытывающий желание сделать прыжок на 50 лет вперед, – искатель, новатор, ему важно «что будет», а не «что было». Он верит в прогресс и свои перспективы», – говорит Кульгавчук. Как правило, таким людям присуще оптимизм и любознательность, продолжает эксперт. Им не сидится на месте, они жаждут новых технологий, открытий, перемен.

Однако, подчеркивает собеседник, такое состояние также обозначает скрытую или явную тревогу. Желание оказаться в будущем часто маскирует страх перед настоящим. Например, человеку не нравится процесс достижения результата – учеба, карьерный рост, построение отношений. Поэтому он хочет сразу оказаться в точке «Х», где все проблемы уже решены, ответы найдены, а успех достигнут.

«Такие люди нередко испытывают трудности с жизнью в текущей реальности. Они так часто смотрят на горизонт, что спотыкаются о кочки под ногами. Отсроченная жизнь – их главный враг. Они мыслят мечтами: «Вот получу эту работу, вот перееду, вот встречу того самого человека... – тогда и начнется настоящая жизнь». К сожалению, в ожидании светлого будущего, у них может пройти вся жизнь», – делится психотерапевт.

Поэтому психологический портрет тех, кто испытывает желание отправиться на 50 лет в будущее, он описывает следующим образом: это человек, который бежит от дискомфорта и неопределенности настоящего в иллюзорную определенность завтрашнего дня. Его девиз: «Настоящее – это всего лишь подготовка к чему-то лучшему». Риск в данном случае в том, что, постоянно ожидая будущего, можно так и не начать жить по-настоящему, поясняет Кульгавчук.

По его словам, людям, которых тянет в будущее, психотерапевт предлагает спросить себя, от какой реальной проблемы или дискомфорта он хочет убежать и что для ее решения он может сделать прямо сейчас.

«Проработка своего качества жизни – это не про то, чтобы насильно «полюбить настоящее». Это про то, чтобы исследовать причины своего бегства, признать свою боль или тревогу и, шаг за шагом, начать выстраивать жизнь, из которой не захочется сбегать. Жизнь, в которой и прошлое будет ценным опытом, а будущее – вдохновляющей перспективой. Но центром вашей вселенной станете вы сами», – заключил Кульгавчук.

Ранее Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД составил портрет людей, которые хотели бы отправиться на 50 лет в прошлое. По его словам, такие люди – романтики, склонные к рефлексии и анализу всех произошедших с ними событий.